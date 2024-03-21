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ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель

ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель - 21.03.2024, ПРАЙМ

ЕС не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель

Евросоюз "не пойдет умирать за Донбасс", поэтому не стоит "пугать людей", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T16:42+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Евросоюз "не пойдет умирать за Донбасс", поэтому не стоит "пугать людей", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза."Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам", - сказал Боррель.Он также призвал европейских лидеров не преувеличивать вероятность втягивания европейских стран в конфликт, так как война не является неизбежностью. Тем не менее, ЕС должен задуматься о будущем и начать наращивать свои оборонные возможности, заключил глава евродипломатии.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки военных на Украину, хотя консенсус не достигнут. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять свои войска на Украину, и страны НАТО в целом не планируют этого делать.Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, но подчеркнул, что многие страны осознают потенциальные риски прямого вовлечения в конфликт.

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жозеп боррель, украина, новости, ес