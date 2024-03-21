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В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 - 21.03.2024, ПРАЙМ
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В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 - 21.03.2024, ПРАЙМ
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
В России стартовало массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, рассказали в Минобороны страны. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:51+0300
2024-03-21T17:05+0300
россия
минобороны рф
вооружение
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В России стартовало массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, рассказали в Минобороны страны."Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, уточняется, что в России расширили номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов. Таким образом, как подчеркнули в министерстве, с 2023 года удалось увеличить в несколько раз объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения.Как упомянули на предприятии, большая часть участков завода работают круглые сутки, сотрудники трудятся в три смены. Отмечается, что с 2023 года количество работников увеличилось более чем на 1100 человек, повышены зарплаты в среднем на 20% и модифицирована система начисления премий.
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РОССИЯ, Минобороны РФ, вооружение, Вооружения
16:51 21.03.2024 (обновлено: 17:05 21.03.2024)
 
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

Минобороны: в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. В России стартовало массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, рассказали в Минобороны страны.
"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000", - сообщается в материале ведомства.
Кроме того, уточняется, что в России расширили номенклатуру производимых артиллерийских боеприпасов. Таким образом, как подчеркнули в министерстве, с 2023 года удалось увеличить в несколько раз объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения.
Как упомянули на предприятии, большая часть участков завода работают круглые сутки, сотрудники трудятся в три смены. Отмечается, что с 2023 года количество работников увеличилось более чем на 1100 человек, повышены зарплаты в среднем на 20% и модифицирована система начисления премий.
 
ВооруженияРОССИЯМинобороны РФвооружение
 
 
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