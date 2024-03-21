Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240321/fas-846537973.html
ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей
ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей - 21.03.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала топливные компании Краснодарского края на 110 миллионов рублей за заключение антиконкурентного... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:34+0300
2024-03-21T10:34+0300
россия
фас рф
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/24/837072419_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77cdd91798620bffec525bdfe1d22a73.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала топливные компании Краснодарского края на 110 миллионов рублей за заключение антиконкурентного соглашения и поставку нефтепродуктов по завышенным ценам, сообщило ведомство. "ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании участвовали в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и администрации Сочи, и заключали контракты по максимально высокой цене. Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта, считает ведомство. "ФАС России пришла к выводу о том, что компании нарушили антимонопольное законодательство. В соответствии с КоАП РФ, ООО "НТК" оштрафована на 98 405 720 рублей, штраф для ООО "Кубаньойл" составил 12 262 720 рублей", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20240320/sud-846508595.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/24/837072419_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_398cf15dabe5bf62c0554f36529ec0a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, топливо
РОССИЯ, ФАС РФ, топливо
10:34 21.03.2024
 
ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей

ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей за завышение цен

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала топливные компании Краснодарского края на 110 миллионов рублей за заключение антиконкурентного соглашения и поставку нефтепродуктов по завышенным ценам, сообщило ведомство.
"ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Производство гвоздей - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Суд в Москве приостановил спор НЛМК с ФАС по "делу металлургов"
Вчера, 12:48
Уточняется, что компании участвовали в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и администрации Сочи, и заключали контракты по максимально высокой цене. Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта, считает ведомство.
"ФАС России пришла к выводу о том, что компании нарушили антимонопольное законодательство. В соответствии с КоАП РФ, ООО "НТК" оштрафована на 98 405 720 рублей, штраф для ООО "Кубаньойл" составил 12 262 720 рублей", - добавляется в сообщении.
 
РОССИЯФАС РФтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала