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ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей

ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей - 21.03.2024, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала топливные компании на Кубани на 110 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала топливные компании Краснодарского края на 110 миллионов рублей за заключение антиконкурентного... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:34+0300

2024-03-21T10:34+0300

2024-03-21T10:34+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала топливные компании Краснодарского края на 110 миллионов рублей за заключение антиконкурентного соглашения и поставку нефтепродуктов по завышенным ценам, сообщило ведомство. "ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании участвовали в торгах, в том числе для нужд образовательных и социальных учреждений Краснодарского края и администрации Сочи, и заключали контракты по максимально высокой цене. Вместе с тем, конкурируя друг с другом, ООО "НТК" и ООО "Кубаньойл" должны были бы подавать свои ценовые предложения, снижая начальную максимальную цену контракта, считает ведомство. "ФАС России пришла к выводу о том, что компании нарушили антимонопольное законодательство. В соответствии с КоАП РФ, ООО "НТК" оштрафована на 98 405 720 рублей, штраф для ООО "Кубаньойл" составил 12 262 720 рублей", - добавляется в сообщении.

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