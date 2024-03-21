Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240321/fesco-846547149.html
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ
Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:02+0300
2024-03-21T14:02+0300
оаэ
россия
саудовская аравия
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/60/762686040_0:161:1500:1005_1920x0_80_0_0_cd397bfe31bdb021f317b3e8faa13a37.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. "Мы, как вы знаете, все последние годы занимаемся процессами, которые можно наименовать как географическая экспансия. В дополнение к уже ранее поставленным маршрутам во Вьетнам, Индию, Египет, в этом году мы открываем прямое морское торговое сообщение с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал он. Северилов также добавил, что группа продолжит активно развивать перевозки с африканским континентом. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".
https://1prime.ru/20240307/russia-846076255.html
оаэ
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/60/762686040_0:0:1340:1005_1920x0_80_0_0_61ae473d540fa985a132f706cd17aab7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, россия, саудовская аравия, fesco
ОАЭ, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Fesco
14:02 21.03.2024
 
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ

Fesco начнет перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ в 2024 году

© Фото : Транспортная группа FESCOFESCO
FESCO - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : Транспортная группа FESCO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов.
"Мы, как вы знаете, все последние годы занимаемся процессами, которые можно наименовать как географическая экспансия. В дополнение к уже ранее поставленным маршрутам во Вьетнам, Индию, Египет, в этом году мы открываем прямое морское торговое сообщение с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал он.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Metropolitan Group из ОАЭ выйдет на российский рынок
7 марта, 17:12
Северилов также добавил, что группа продолжит активно развивать перевозки с африканским континентом.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".
 
ОАЭРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯFesco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала