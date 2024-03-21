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Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ
Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:02+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. "Мы, как вы знаете, все последние годы занимаемся процессами, которые можно наименовать как географическая экспансия. В дополнение к уже ранее поставленным маршрутам во Вьетнам, Индию, Египет, в этом году мы открываем прямое морское торговое сообщение с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал он. Северилов также добавил, что группа продолжит активно развивать перевозки с африканским континентом. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".
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ОАЭ, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Fesco
Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ
Fesco начнет перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ в 2024 году
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов.
"Мы, как вы знаете, все последние годы занимаемся процессами, которые можно наименовать как географическая экспансия. В дополнение к уже ранее поставленным маршрутам во Вьетнам, Индию, Египет, в этом году мы открываем прямое морское торговое сообщение с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал он.
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Северилов также добавил, что группа продолжит активно развивать перевозки с африканским континентом.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".