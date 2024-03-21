https://1prime.ru/20240321/fesco-846547149.html

Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ

Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ - 21.03.2024, ПРАЙМ

Fesco запустит перевозки между Россией и Саудовской Аравией и ОАЭ

Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:02+0300

2024-03-21T14:02+0300

2024-03-21T14:02+0300

оаэ

россия

саудовская аравия

fesco

https://cdnn.1prime.ru/img/76268/60/762686040_0:161:1500:1005_1920x0_80_0_0_cd397bfe31bdb021f317b3e8faa13a37.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует в текущем году начать перевозки грузов между Саудовской Аравией и Россией, а также открыть морскую линию с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов. "Мы, как вы знаете, все последние годы занимаемся процессами, которые можно наименовать как географическая экспансия. В дополнение к уже ранее поставленным маршрутам во Вьетнам, Индию, Египет, в этом году мы открываем прямое морское торговое сообщение с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал он. Северилов также добавил, что группа продолжит активно развивать перевозки с африканским континентом. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

https://1prime.ru/20240307/russia-846076255.html

оаэ

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оаэ, россия, саудовская аравия, fesco