https://1prime.ru/20240321/finlyandiya-846549356.html

В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета

В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета - 21.03.2024, ПРАЙМ

В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета

В Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:54+0300

2024-03-21T14:54+0300

2024-03-21T15:01+0300

политика

финляндия

россия

запрет на въезд

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. В Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости представитель таможни Туула Ляхдеринне. Запрет вступил в силу 16 марта. За выходные 16 и 17 марта контрольные органы выявили три автомобиля с российскими номерами, причины нахождения машин на территории страны после введения запрета выясняются.Исключением из запрета стали студенты очной формы обучения, постоянно проживающие за пределами территории ЕС, лица, работающие по срочному трудовому договору, чьи автомобили были легально ввезены в Финляндию до запрета, а также дипломаты и лица, въезжающие в страну по гуманитарным соображениям.Как сообщалось ранее, сотрудники таможни и пограничного контроля будут проверять у водителей с российскими номерами право управлять автомобилем на территории Финляндии. Если автомобиль с российскими номерами находится на территории Финляндии, и водитель не относится к лицам, попадающим под исключение, то таким водителям может грозить конфискация автомобиля, взимание таможенных пошлин, налогов, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС, уточняло ранее ведомство.

https://1prime.ru/20240315/846345858.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, россия, запрет на въезд