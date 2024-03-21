https://1prime.ru/20240321/finlyandiya-846549356.html
В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета
В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета
В Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:54+0300
2024-03-21T14:54+0300
2024-03-21T15:01+0300
политика
финляндия
россия
запрет на въезд
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. В Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости представитель таможни Туула Ляхдеринне. Запрет вступил в силу 16 марта. За выходные 16 и 17 марта контрольные органы выявили три автомобиля с российскими номерами, причины нахождения машин на территории страны после введения запрета выясняются.Исключением из запрета стали студенты очной формы обучения, постоянно проживающие за пределами территории ЕС, лица, работающие по срочному трудовому договору, чьи автомобили были легально ввезены в Финляндию до запрета, а также дипломаты и лица, въезжающие в страну по гуманитарным соображениям.Как сообщалось ранее, сотрудники таможни и пограничного контроля будут проверять у водителей с российскими номерами право управлять автомобилем на территории Финляндии. Если автомобиль с российскими номерами находится на территории Финляндии, и водитель не относится к лицам, попадающим под исключение, то таким водителям может грозить конфискация автомобиля, взимание таможенных пошлин, налогов, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС, уточняло ранее ведомство.
https://1prime.ru/20240315/846345858.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, запрет на въезд
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, запрет на въезд
В Финляндии нашли только три автомобиля с номерами РФ после запрета
Таможня: три автомобиля с номерами РФ выявили в Финляндии после введенного запрета
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. В Финляндии выявили всего три автомобиля с российскими номерами с момента вступления в силу запрета на их нахождение без законных оснований, заявила РИА Новости представитель таможни Туула Ляхдеринне.
Запрет вступил в силу 16 марта. За выходные 16 и 17 марта контрольные органы выявили три автомобиля с российскими номерами, причины нахождения машин на территории страны после введения запрета выясняются.
Исключением из запрета стали студенты очной формы обучения, постоянно проживающие за пределами территории ЕС, лица, работающие по срочному трудовому договору, чьи автомобили были легально ввезены в Финляндию до запрета, а также дипломаты и лица, въезжающие в страну по гуманитарным соображениям.
В Финляндии подготовили законопроект об открытии границы с Россией
Как сообщалось ранее, сотрудники таможни и пограничного контроля будут проверять у водителей с российскими номерами право управлять автомобилем на территории Финляндии.
Если автомобиль с российскими номерами находится на территории Финляндии, и водитель не относится к лицам, попадающим под исключение, то таким водителям может грозить конфискация автомобиля, взимание таможенных пошлин, налогов, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС, уточняло ранее ведомство.