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Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева - 21.03.2024, ПРАЙМ
Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
Финляндия выделит 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Киева, сообщает в четверг министерство обороны страны. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:36+0300
2024-03-21T15:36+0300
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вооружения
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Финляндия выделит 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Киева, сообщает в четверг министерство обороны страны. "Финляндия выделяет 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам… Финляндия примет участие в инициативе Чешской Республики по совместной закупке боеприпасов для Украины", – сказано в пресс-релизе. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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финляндия, чехия, вооружение, поставки вооружений, украина
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, ЧЕХИЯ, вооружение, поставки вооружений, УКРАИНА
Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
Финляндия выделит 30 миллионов евро для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Финляндия выделит 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Киева, сообщает в четверг министерство обороны страны.
"Финляндия выделяет 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам… Финляндия примет участие в инициативе Чешской Республики по совместной закупке боеприпасов для Украины", – сказано в пресс-релизе.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
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В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.