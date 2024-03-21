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Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева

Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева - 21.03.2024, ПРАЙМ

Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева

Финляндия выделит 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Киева, сообщает в четверг министерство обороны страны. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:36+0300

2024-03-21T15:36+0300

2024-03-21T15:36+0300

вооружения

финляндия

чехия

вооружение

поставки вооружений

украина

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Финляндия выделит 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Киева, сообщает в четверг министерство обороны страны. "Финляндия выделяет 30 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам… Финляндия примет участие в инициативе Чешской Республики по совместной закупке боеприпасов для Украины", – сказано в пресс-релизе. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

https://1prime.ru/20240321/spetsoperatsiya-na-ukraine-846549228.html

финляндия

чехия

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финляндия, чехия, вооружение, поставки вооружений, украина