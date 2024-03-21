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Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Присоединение Украины к НАТО плохо закончится для мира, Ангела Меркель и Николя Саркози об этом предупреждали, заявил главный редактор журнала Figaro Magazine... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:05+0300
2024-03-21T16:05+0300
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франция
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО плохо закончится для мира, Ангела Меркель и Николя Саркози об этом предупреждали, заявил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт."Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", - сказал он в эфире LCI.По словам Рокетта, стремление Киева в НАТО только раскололо Украину.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
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нато, украина, франция, германия, ангела меркель, николя саркози
НАТО, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Ангела Меркель, Николя Саркози
16:05 21.03.2024
 
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Рокетт: Саркози и Меркель предупреждали о безумии при вступлении Украины в НАТО

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО плохо закончится для мира, Ангела Меркель и Николя Саркози об этом предупреждали, заявил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.
"Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", - сказал он в эфире LCI.
По словам Рокетта, стремление Киева в НАТО только раскололо Украину.
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Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
 
НАТОУКРАИНАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯАнгела МеркельНиколя Саркози
 
 
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