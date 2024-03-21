https://1prime.ru/20240321/frantsiya-846552795.html

Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - 21.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Присоединение Украины к НАТО плохо закончится для мира, Ангела Меркель и Николя Саркози об этом предупреждали, заявил главный редактор журнала Figaro Magazine... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T16:05+0300

2024-03-21T16:05+0300

2024-03-21T16:05+0300

нато

украина

франция

германия

ангела меркель

николя саркози

https://cdnn.1prime.ru/img/83449/73/834497384_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_7c6119365a95fd2341317b0caa5e1ee0.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО плохо закончится для мира, Ангела Меркель и Николя Саркози об этом предупреждали, заявил главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт."Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", - сказал он в эфире LCI.По словам Рокетта, стремление Киева в НАТО только раскололо Украину.Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

https://1prime.ru/20240321/nato-846537493.html

украина

франция

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, франция, германия, ангела меркель, николя саркози