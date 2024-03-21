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Давыдов отчитался о перечислениях ФТС в бюджет с начала года

Давыдов отчитался о перечислениях ФТС в бюджет с начала года - 21.03.2024, ПРАЙМ

Давыдов отчитался о перечислениях ФТС в бюджет с начала года

Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль текущего года перечислила в бюджет РФ 1,06 триллиона рублей, а с начала года на настоящий момент... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T11:20+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-февраль текущего года перечислила в бюджет РФ 1,06 триллиона рублей, а с начала года на настоящий момент перечисления уже превысили 1,4 триллиона рублей, сообщил журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов в рамках коллегии ведомства"На сегодняшний день мы уже превысили 1,4 триллиона рублей, подбираемся к 1,5 триллиона", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос об объеме перечислений в бюджет РФ на данный момент."Январь-февраль - 1 триллион 60 миллиардов (рублей – ред.)", - уточнил он."У нас по платежам идет напряженно очень, но в целом неплохо. Если в прошлом году провальный был первый квартал, потому что взорвали трубопроводы, а в плане было получение доходов от экспорта газа, которых не стало одномоментно, то в этом году у нас более планирование рассчитано правильно", - рассказал Давыдов.Врио главы ведомства признал, что в текущем году наблюдается определенное снижение по динамике внешней торговли РФ. "За 2,5 месяца мы видим небольшое снижение по весу, чуть больше - по стоимости", - сказал он. Давыдов объяснил это снижением мировых цен на энергоносители.Кроме того, он напомнил, что в России завершился налоговый маневр в нефтяной отрасли. "Мы пошлину от нефти и нефтепродуктов теперь вообще не получаем. Экспортные доходы у нас продолжают снижаться", - сказал Давыдов. "Теперь эти доходы взыщет налоговая. Можно им только позавидовать", - отметил он.При этом, по его словам, делать какие-то выводы на год на основании первого квартала не стоит. Он объяснил, что сейчас большие объемы внешней торговли РФ приходятся на Китай, и китайские новогодние праздники сильно искажают данные.Так, по словам Давыдова, за 2,5 месяца текущего года снизился импорт товаров в РФ. "Импорт идет медленнее - за 2,5 месяца где-то порядка на 6-7% медленнее, чем в прошлом году", - сказал он. При этом основное снижение, по его словам, наблюдалось в начале марта из-за китайского Нового года.

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фтс россии, бюджет, россия