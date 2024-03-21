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В ФТС высказались за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров

В ФТС высказались за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров - 21.03.2024, ПРАЙМ

В ФТС высказались за полную отмену порога беспошлинного ввоза товаров

Любой импорт в РФ должен облагаться справедливой пошлиной, никакие пороги беспошлинной торговли России не нужны и только искажают реальную картину внешней... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:29+0300

2024-03-21T12:29+0300

2024-03-21T12:29+0300

фтс россии

беспошлинный ввоз

руслан давыдов

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Любой импорт в РФ должен облагаться справедливой пошлиной, никакие пороги беспошлинной торговли России не нужны и только искажают реальную картину внешней торговли, уверен врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. "Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже 8 лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть", - сказал Давыдов журналистам, отвечая на вопрос о грядущем снижении порога беспошлинного ввоза товаров. До 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) временно вернула порог к уровню 1000 евро. Этот период несколько раз продлевался, последний раз – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок должен снизиться до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). "Причина взыскания таможенной пошлины - это перемещение товаров через таможенную границу. На наших с вами глазах развился новый вид торговли - это электронная торговля товарами, когда человек границу не пересекает, а товар пересекает", - сказал Давыдов. "Но товар-то едет через границу. Товар иностранный. Поэтому он должен быть справедливо обложен пошлиной", - заявил он. Решение повысить порог беспошлинного ввоза до 1000 долларов, по словам Давыдова, фактически было реакцией властей РФ на незаконные санкции Запада, когда были опасения нехватки определенных товаров на рынке. "Товар, который заходит без всяких пошлин, без налогообложения, естественно, не дает развития нашей промышленности", - считает Давыдов. При этом он подчеркнул, что речь чаще всего идет о товарах, на которые не распространяются санкции и которые можно купить в любом интернет-магазине. Кроме того, по его словам, существующие объемы беспошлинной интернет-торговли искажают реальную картину внешней торговли. "Когда вы огромный кусок внешней торговли берете и выводите из налогообложения, это искажает картину внешней торговли, это искажает картину развития промышленности в стране", - заявил Давыдов.

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фтс россии, беспошлинный ввоз, руслан давыдов