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Стало известно, сколько недосчитался бюджет России из-за ЧП на "Севпотоках"

Стало известно, сколько недосчитался бюджет России из-за ЧП на "Севпотоках" - 21.03.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько недосчитался бюджет России из-за ЧП на "Севпотоках"

Бюджет РФ в 2023 году недосчитался запланированных 1,138 триллиона рублей доходов в виде экспортной пошлины на газ из-за подрывов газопроводов "Северный поток"... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:44+0300

2024-03-21T13:44+0300

2024-03-21T13:44+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Бюджет РФ в 2023 году недосчитался запланированных 1,138 триллиона рублей доходов в виде экспортной пошлины на газ из-за подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, выступая на коллегии ведомства. "Мы недосчитались 1,138 триллиона рублей доходов от экспорта газа в связи с варварскими подрывами нашего газопровода "Северный поток", - сказал Давыдов, подводя итоги за 2023 год. При этом он подчеркнул, что общий план по перечислению ФТС доходов в бюджет в прошлом году был даже перевыполнен - на 2,5%. Этого удалось достичь в основном благодаря росту импорта. "В условиях падения мировых цен на энергоресурсы и завершения налогового маневра в структуре бюджета в прошлом году 74% составили доходы от импорта. Это рекордные для ФТС 4,932 триллиона рублей, что на 27% больше установленного прогнозного задания по импорту", - сказал Давыдов. Экспортные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были подорваны 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. С тех пор было организовано несколько независимых расследований, которые ничего не прояснили. Полиция Дании в феврале нынешнего года прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечалось в официальном заявлении, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.

https://1prime.ru/20240314/severnye-potoki-846321662.html

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россия, фтс, чп на северных потоках, новости