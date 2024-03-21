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"Газпром" начал соединение "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
"Газпром" начал соединение "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Газпром" начал соединение "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:11+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания."Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома"."Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.
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россия, газпром, сила сибири, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Сила Сибири, Газ
"Газпром" начал соединение "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Газпром запустил процесс соединения "Силы Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин-Хабаровск-Владивосток, начав строительство участка Белогорск-Хабаровск протяженностью более 800 километров, сообщила компания.
"Газпром" приступил к соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". Это первоочередной этап реализации проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
"Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск – Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения". Его протяженность составит более 800 километров. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам", - также сообщила компания.