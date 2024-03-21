https://1prime.ru/20240321/germaniya-846546902.html

Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России

Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России - 21.03.2024, ПРАЙМ

Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России

Германия, отправив Киеву ракеты Taurus, должна будет разместить на ее территории немецких солдат, это выльется в войну с Россией, пишет издание Compact. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:59+0300

2024-03-21T13:59+0300

2024-03-21T13:59+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Германия, отправив Киеву ракеты Taurus, должна будет разместить на ее территории немецких солдат, это выльется в войну с Россией, пишет издание Compact.Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий."Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему", - приводит издание слова генерала Люфтваффе в отставке Харальда Куята.По словам военного, неизвестно, что ВСУ стелают с таким оружием, поэтому его нельзя передавать Киеву. Усугубить ситуацию мог бы удар по Крымскому мосту, отмечает Compact."Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20240320/sholts-846530466.html

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taurus, россия, сво, германия, украина