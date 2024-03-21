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Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России - 21.03.2024, ПРАЙМ
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России
Германия, отправив Киеву ракеты Taurus, должна будет разместить на ее территории немецких солдат, это выльется в войну с Россией, пишет издание Compact. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:59+0300
2024-03-21T13:59+0300
вооружения
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Германия, отправив Киеву ракеты Taurus, должна будет разместить на ее территории немецких солдат, это выльется в войну с Россией, пишет издание Compact.Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий."Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему", - приводит издание слова генерала Люфтваффе в отставке Харальда Куята.По словам военного, неизвестно, что ВСУ стелают с таким оружием, поэтому его нельзя передавать Киеву. Усугубить ситуацию мог бы удар по Крымскому мосту, отмечает Compact."Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии", - говорится в материалах.
https://1prime.ru/20240320/sholts-846530466.html
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taurus, россия, сво, германия, украина
Вооружения, TAURUS, РОССИЯ, СВО, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
13:59 21.03.2024
 
Ответные удары. В Германии сделали зловещий прогноз о России

Compact: отправка Taurus на Украину развяжет войну между Россией и ФРГ

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Германия, отправив Киеву ракеты Taurus, должна будет разместить на ее территории немецких солдат, это выльется в войну с Россией, пишет издание Compact.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
"Использование Taurus потребует значительного участия Германии и размещения немецких солдат, поскольку украинская армия сейчас не способна даже управлять и программировать эту систему", - приводит издание слова генерала Люфтваффе в отставке Харальда Куята.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
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По словам военного, неизвестно, что ВСУ стелают с таким оружием, поэтому его нельзя передавать Киеву. Усугубить ситуацию мог бы удар по Крымскому мосту, отмечает Compact.
"Это будет означать, что целями ответных ударов России могут стать и объекты на территории Германии", - говорится в материалах.
 
ВооруженияTAURUSРОССИЯСВОГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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