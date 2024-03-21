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В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину - 21.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
Перспектива мирных переговоров должна существовать, иначе противникам такого решения конфликта придется отправить своих детей на фронт, заявил в беседе с... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:20+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Перспектива мирных переговоров должна существовать, иначе противникам такого решения конфликта придется отправить своих детей на фронт, заявил в беседе с изданием Stern восточногерманский писатель Инго Шульце."Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - отметил он.Шульце отметил, что ситуация достигла худшей точки и смерть людей в текущем конфликте неприемлема.Сам писатель родился и вырос в ГДР, поэтому, по его мнению, почти все мужчины из Восточной Германии проходили службу в армии, поэтому могут себе представить вероятный призыв на фронт.Шульце раскритиковал приверженность немецкой стороны "западным стандартам", так как Запад начал играть существенную роль в отношениях внутри Германии."Многие чувствовали себя субъектами истории в 1989 году, но уже через год они стали лишней рабочей силой. Все исчезло, и мы были совершенно наивны в отношении Запада", — отметил он.На русский язык переведены некоторые произведения Инге Шульце. В 2018 году писатель посетил Россию в рамках своего литературного турне по стране.
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ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости
В ФРГ призвали противников мира быть готовыми отправить детей на Украину
Писатель Шульце: противники мира должны быть готовы отправить детей на Украину
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Перспектива мирных переговоров должна существовать, иначе противникам такого решения конфликта придется отправить своих детей на фронт, заявил в беседе с изданием Stern
восточногерманский писатель Инго Шульце.
"Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей", - отметил он.
Шульце отметил, что ситуация достигла худшей точки и смерть людей в текущем конфликте неприемлема.
Сам писатель родился и вырос в ГДР, поэтому, по его мнению, почти все мужчины из Восточной Германии проходили службу в армии, поэтому могут себе представить вероятный призыв на фронт.
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Шульце раскритиковал приверженность немецкой стороны "западным стандартам", так как Запад начал играть существенную роль в отношениях внутри Германии.
"Многие чувствовали себя субъектами истории в 1989 году, но уже через год они стали лишней рабочей силой. Все исчезло, и мы были совершенно наивны в отношении Запада", — отметил он.
На русский язык переведены некоторые произведения Инге Шульце. В 2018 году писатель посетил Россию в рамках своего литературного турне по стране.