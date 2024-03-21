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В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО - 21.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО
В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях | 21.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях безопасности, инициаторов предложения выступило правительство.Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты.Так, законопроект предусматривает меры по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России в условиях санкционного давления. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, кии, по
РОССИЯ, КИИ, ПО
17:36 21.03.2024 (обновлено: 18:44 21.03.2024)
 
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО

В Госдуму внесли проект о переходе российской КИИ на отечественное ПО в целях безопасности

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях безопасности, инициаторов предложения выступило правительство.
Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты.
Так, законопроект предусматривает меры по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России в условиях санкционного давления.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
 
РОССИЯКИИПО
 
 
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