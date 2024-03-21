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В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО
В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:36+0300
2024-03-21T17:36+0300
2024-03-21T18:44+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях безопасности, инициаторов предложения выступило правительство.Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты.Так, законопроект предусматривает меры по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России в условиях санкционного давления. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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россия, кии, по
В Госдуму внесли проект о переводе российской КИИ на отечественное ПО
В Госдуму внесли проект о переходе российской КИИ на отечественное ПО в целях безопасности
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Госдуму внесли проект, предполагающий переход субъектов критической информационной инфраструктуры России на отечественное программное обеспечение (ПО) в целях безопасности, инициаторов предложения выступило правительство.
Соответствующий документ
разместили в электронной базе нижней палаты.
Так, законопроект предусматривает меры по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России в условиях санкционного давления.
В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2025 года.