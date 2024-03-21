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США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России
США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России - 21.03.2024, ПРАЙМ
США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России
США предлагают союзникам выпустить гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T19:42+0300
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. США предлагают союзникам выпустить гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg. "США предложили союзникам создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов", — говорится в сообщении. В частности, было предложено создать специальную компанию, куда были бы переведены замороженные активы РФ на сумму в 280 миллиардов долларов, а прибылью от этих активов были бы обеспечены выпущенные облигации, сообщили агентству источники. Эта идея должна послужить поддержке Украины посредством замороженных российских суверенных активов, говорится в сообщении. Предложение было сделано участникам G7, сообщает агентство. Более двух третей замороженных активов РФ заблокированы в ЕС, и ежегодная чистая прибыль по ним оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов, сообщает агентство. Таким образом, выручка от предполагаемого размещения почти равна все еще несогласованной конгрессом поддержке США в 60 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
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Экономика, США, гособлигации США, замороженные российские активы, G7
США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России
США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России
ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ.
США предлагают союзникам выпустить гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg
.
"США предложили союзникам создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
В частности, было предложено создать специальную компанию, куда были бы переведены замороженные активы РФ на сумму в 280 миллиардов долларов, а прибылью от этих активов были бы обеспечены выпущенные облигации, сообщили агентству источники.
Эта идея должна послужить поддержке Украины посредством замороженных российских суверенных активов, говорится в сообщении. Предложение было сделано участникам G7, сообщает агентство. Более двух третей замороженных активов РФ заблокированы в ЕС, и ежегодная чистая прибыль по ним оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов, сообщает агентство. Таким образом, выручка от предполагаемого размещения почти равна все еще несогласованной конгрессом поддержке США в 60 миллиардов долларов.
Доходность гособлигаций США достигла трехнедельного максимума
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".