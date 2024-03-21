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Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку
Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:01+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит 2,3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнительно выделило на ее финансирование один миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства и позволяет получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%. "Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест", - отметил глава правительства.
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РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, Новости, Экономика
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку
Мишустин: кабмин дополнительно выделил 1 млрд руб на финансирование промышленной ипотеки
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит 2,3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно выделило на ее финансирование один миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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Он напомнил, что программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства и позволяет получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%.
"Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест", - отметил глава правительства.