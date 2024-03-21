Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240321/government-846549662.html
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку
Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:01+0300
2024-03-21T15:06+0300
россия
правительство
новости
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/77/842467778_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_a8cea348e0ec4be0edd7c27c552b8e27.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит 2,3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнительно выделило на ее финансирование один миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства и позволяет получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%. "Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест", - отметил глава правительства.
https://1prime.ru/20240320/energy-846523135.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/77/842467778_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c01b82d2fa190b13dce28214c32b83a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство, новости
РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, Новости, Экономика
15:01 21.03.2024 (обновлено: 15:06 21.03.2024)
 
Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку

Мишустин: кабмин дополнительно выделил 1 млрд руб на финансирование промышленной ипотеки

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит 2,3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно выделило на ее финансирование один миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Правительство оценило потенциал догазификации жилья в садовых товариществах
Вчера, 17:29
Он напомнил, что программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства и позволяет получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%.
"Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест", - отметил глава правительства.
 
ЭкономикаРОССИЯПРАВИТЕЛЬСТВОНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала