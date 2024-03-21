https://1prime.ru/20240321/government-846549662.html

Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку

Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку - 21.03.2024, ПРАЙМ

Правительство выделило один миллиард рублей на промышленную ипотеку

Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:01+0300

2024-03-21T15:01+0300

2024-03-21T15:06+0300

россия

правительство

новости

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/77/842467778_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_a8cea348e0ec4be0edd7c27c552b8e27.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделило 1 миллиард рублей на финансирование промышленной ипотеки, таким образом общий объем субсидий на 2024 год составит 2,3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство дополнительно выделило на ее финансирование один миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2 миллиардов 300 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Он напомнил, что программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства и позволяет получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%. "Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест", - отметил глава правительства.

https://1prime.ru/20240320/energy-846523135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство, новости