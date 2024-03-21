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В Греции назвали возможным выпуск "оборонных еврооблигаций"

В Греции назвали возможным выпуск "оборонных еврооблигаций" - 21.03.2024, ПРАЙМ

В Греции назвали возможным выпуск "оборонных еврооблигаций"

Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:09+0300

2024-03-21T17:09+0300

2024-03-21T17:09+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, заявление премьера журналистам показало греческое общественное телевидение ERT."Стратегическая автономия Европы означает увеличение инвестиций в вооружение. В последние годы Греция уже превысила 2% расходов на оборону в процентах от ВВП, чего нельзя сказать о других европейских странах. Если Европа хочет оставаться защищенной в сфере обороны, она должна искать новые способы финансирования оборонных расходов", - отметил он.Мицотакис подчеркнул, что если Европа хочет сохранить оборонительную безопасность, ей необходимо найти новые способы финансирования оборонных расходов. Он также отметил, что "европейская семья" остается единой в своей поддержке Украины.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что поставки оружия на Украину являются законной целью для России и мешают урегулированию конфликта.В Кремле утверждали, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах. Кремль также заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют переговорам и негативно сказываются на ситуации.

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