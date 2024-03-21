https://1prime.ru/20240321/hungary-846549085.html

Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере

Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере - 21.03.2024, ПРАЙМ

Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, в том числе | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:45+0300

2024-03-21T14:45+0300

2024-03-21T14:55+0300

энергетика

венгрия

виктор орбан

аэс "пакш"

новости

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/50/842575043_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f6828172e06dd67cbc4b2374b811b892.jpg

БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, в том числе строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на геополитику. Об этом венгерский лидер сообщил в ходе саммита МАГАТЭ."Мы рады отметить, что, несмотря на геополитические трудности, по-прежнему существует широкое международное профессиональное и научное сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Россия стала главным поставщиком урана в США в прошлом году, целый ряд американских, немецких, французских, шведских, швейцарских и даже австрийских субподрядчиков работают вместе с российскими строителями в рамках нашего проекта по расширению АЭС", - заявил он.По словам венгерского премьера, никто не желает, чтобы атомная энергетика превратилась в заложника геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических дебатов.Кроме того, Венгрия уже полвека использует ядерную энергетику, а на действующую АЭС "Пакш" приходится половина всей вырабатываемой в стране электроэнергии, которая обеспечивает треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70 процентов, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, заключил Орбан.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей ЛихачевЕдинственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://1prime.ru/20240227/aes-844540251.html

венгрия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, виктор орбан, аэс "пакш", новости, запад, россия