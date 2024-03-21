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Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере
Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере - 21.03.2024, ПРАЙМ
Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, в том числе | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:45+0300
2024-03-21T14:55+0300
энергетика
венгрия
виктор орбан
аэс "пакш"
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запад
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БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, в том числе строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на геополитику. Об этом венгерский лидер сообщил в ходе саммита МАГАТЭ."Мы рады отметить, что, несмотря на геополитические трудности, по-прежнему существует широкое международное профессиональное и научное сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Россия стала главным поставщиком урана в США в прошлом году, целый ряд американских, немецких, французских, шведских, швейцарских и даже австрийских субподрядчиков работают вместе с российскими строителями в рамках нашего проекта по расширению АЭС", - заявил он.По словам венгерского премьера, никто не желает, чтобы атомная энергетика превратилась в заложника геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических дебатов.Кроме того, Венгрия уже полвека использует ядерную энергетику, а на действующую АЭС "Пакш" приходится половина всей вырабатываемой в стране электроэнергии, которая обеспечивает треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70 процентов, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, заключил Орбан.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей ЛихачевЕдинственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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венгрия, виктор орбан, аэс "пакш", новости, запад, россия
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", Новости, ЗАПАД, РОССИЯ
14:45 21.03.2024 (обновлено: 14:55 21.03.2024)
 
Орбан приветствовал сотрудничество Запада с Россией в атомной сфере

Орбан приветствовал сотрудничество Запада с РФ в атомной сфере, несмотря на геополитику

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал то, что западные страны продолжают развивать сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, в том числе строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на геополитику. Об этом венгерский лидер сообщил в ходе саммита МАГАТЭ.
"Мы рады отметить, что, несмотря на геополитические трудности, по-прежнему существует широкое международное профессиональное и научное сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Россия стала главным поставщиком урана в США в прошлом году, целый ряд американских, немецких, французских, шведских, швейцарских и даже австрийских субподрядчиков работают вместе с российскими строителями в рамках нашего проекта по расширению АЭС", - заявил он.
По словам венгерского премьера, никто не желает, чтобы атомная энергетика превратилась в заложника геополитических конфликтов, лицемерия и идеологических дебатов.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
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Кроме того, Венгрия уже полвека использует ядерную энергетику, а на действующую АЭС "Пакш" приходится половина всей вырабатываемой в стране электроэнергии, которая обеспечивает треть спроса. После продления срока действующих блоков и ввода в эксплуатацию двух новых, доля атомной энергии вырастет до 70 процентов, подключение в сеть новых блоков мощностью 2400 МВт в начале 2030-х позволит Венгрии отказаться от импорта 3,5 миллиарда кубометров газа в год, а выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся на 17 миллионов тонн, заключил Орбан.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанАЭС "Пакш"НовостиЗАПАДРОССИЯ
 
 
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