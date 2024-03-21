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Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии
Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии - 21.03.2024, ПРАЙМ
Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии
Пять стран Евросоюза - страны Балтии, Польша и Чехия в лице глав их минсельхозов призвали Европейскую комиссию запретить импорт в ЕС зерна из России и... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T05:20+0300
2024-03-21T05:20+0300
экономика
россия
зерно
санкции против рф
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Пять стран Евросоюза - страны Балтии, Польша и Чехия в лице глав их минсельхозов призвали Европейскую комиссию запретить импорт в ЕС зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства Литвы. "Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз", - сообщает ведомство.В обращении, инициатором которого является Литва, содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов Евросоюза, чтобы "это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС".Глава литовского сельскохозяйственного ведомства Кестутис Навицкас отметил, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 1,53 миллиона тонн зерна на сумму 437,5 миллиона евро. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран Евросоюза 26 марта. Парламент Латвии 22 февраля запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года. При необходимости запрет может быть продлен. Мера не касается продукции, следующей через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза.
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россия, зерно, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, зерно, санкции против РФ
05:20 21.03.2024
 
Пять стран ЕС призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии

В Балтии, Польше и Чехии призвали ЕК запретить импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на поле
Уборка пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Пять стран Евросоюза - страны Балтии, Польша и Чехия в лице глав их минсельхозов призвали Европейскую комиссию запретить импорт в ЕС зерна из России и Белоруссии, сообщило литовское министерство сельского хозяйства Литвы.
"Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз", - сообщает ведомство.
В обращении, инициатором которого является Литва, содержится просьба обеспечить сотрудничество стран-членов Евросоюза, чтобы "это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС".
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2023
В Польше предложили Евросоюзу скупать украинское зерно
22 сентября 2023, 10:37
Глава литовского сельскохозяйственного ведомства Кестутис Навицкас отметил, что в прошлом году Евросоюз импортировал из России 1,53 миллиона тонн зерна на сумму 437,5 миллиона евро.
Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета министров сельского хозяйства стран Евросоюза 26 марта.
Парламент Латвии 22 февраля запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии до 1 июля 2025 года. При необходимости запрет может быть продлен. Мера не касается продукции, следующей через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза.
 
ЭкономикаРОССИЯзерносанкции против РФ
 
 
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