https://1prime.ru/20240321/iran-846542657.html
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию - 21.03.2024, ПРАЙМ
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:11+0300
2024-03-21T12:11+0300
2024-03-21T12:14+0300
экономика
иран
каспийское море
морской транспорт
россия
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan.В частности, за прошедшие 11 месяцев текущего иранского календарного года 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции Ирана отправлено на экспорт в соседние страны Каспийского региона. При этом 30% продукции, поставленной морским путем, как раз составляют товары и продукция сельского хозяйства.По словам генерального директора "Каспийской морской судоходной компании" Камбиза Джеханбани, 90% всей продукции, а это 531 тысяча тонн, нуждается в обновлении инфраструктуры хранения, прежде всего в новых технологиях охлаждения и заморозки.Стратегическая программа развития судоходства на Каспии направлена на расширение экспорта продукции сельского хозяйства и садоводства. По словам гендиректора, компания планирует увеличить количество транспортируемых контейнеров до 500. Это позволит перевозить ежегодно до трех тысяч таких контейнеров, или 65 тысяч тонн груза.Говоря о стоимости транспортировки, Джеханбани отметил, что показатель для морского транспорта на 40% ниже по сравнению с сухопутным.Сейчас "Каспийское судоходство" работает со стопроцентной загрузкой и осуществляет 83% транспортировок в контейнерах из северных портов страны. Грузы идут в Россию и Казахстан.Что касается импорта, поступающего в Иран по Каспию, то, по словам Джеханбани, доля судоходства, относящегося к импорту, пропорциональна экспорту. Импортные грузы перевозятся, в основном, частными и иностранными судоходными компаниями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240315/eggs-846351166.html
иран
каспийское море
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, каспийское море, морской транспорт, россия, казахстан
Экономика, ИРАН, Каспийское море, морской транспорт, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
Kayhan: экспорт Ирана через Каспийское море увеличился на 20 процентов
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ.
Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan
.
В частности, за прошедшие 11 месяцев текущего иранского календарного года 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции Ирана отправлено на экспорт в соседние страны Каспийского региона. При этом 30% продукции, поставленной морским путем, как раз составляют товары и продукция сельского хозяйства.
По словам генерального директора "Каспийской морской судоходной компании" Камбиза Джеханбани, 90% всей продукции, а это 531 тысяча тонн, нуждается в обновлении инфраструктуры хранения, прежде всего в новых технологиях охлаждения и заморозки.
Иран впервые отправит партию яиц в Россию
Стратегическая программа развития судоходства на Каспии направлена на расширение экспорта продукции сельского хозяйства и садоводства. По словам гендиректора, компания планирует увеличить количество транспортируемых контейнеров до 500. Это позволит перевозить ежегодно до трех тысяч таких контейнеров, или 65 тысяч тонн груза.
Говоря о стоимости транспортировки, Джеханбани отметил, что показатель для морского транспорта на 40% ниже по сравнению с сухопутным.
Сейчас "Каспийское судоходство" работает со стопроцентной загрузкой и осуществляет 83% транспортировок в контейнерах из северных портов страны. Грузы идут в Россию и Казахстан.
Что касается импорта, поступающего в Иран по Каспию, то, по словам Джеханбани, доля судоходства, относящегося к импорту, пропорциональна экспорту. Импортные грузы перевозятся, в основном, частными и иностранными судоходными компаниями.