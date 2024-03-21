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Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию - 21.03.2024, ПРАЙМ
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию
Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:11+0300
2024-03-21T12:14+0300
экономика
иран
каспийское море
морской транспорт
россия
казахстан
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan.В частности, за прошедшие 11 месяцев текущего иранского календарного года 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции Ирана отправлено на экспорт в соседние страны Каспийского региона. При этом 30% продукции, поставленной морским путем, как раз составляют товары и продукция сельского хозяйства.По словам генерального директора "Каспийской морской судоходной компании" Камбиза Джеханбани, 90% всей продукции, а это 531 тысяча тонн, нуждается в обновлении инфраструктуры хранения, прежде всего в новых технологиях охлаждения и заморозки.Стратегическая программа развития судоходства на Каспии направлена на расширение экспорта продукции сельского хозяйства и садоводства. По словам гендиректора, компания планирует увеличить количество транспортируемых контейнеров до 500. Это позволит перевозить ежегодно до трех тысяч таких контейнеров, или 65 тысяч тонн груза.Говоря о стоимости транспортировки, Джеханбани отметил, что показатель для морского транспорта на 40% ниже по сравнению с сухопутным.Сейчас "Каспийское судоходство" работает со стопроцентной загрузкой и осуществляет 83% транспортировок в контейнерах из северных портов страны. Грузы идут в Россию и Казахстан.Что касается импорта, поступающего в Иран по Каспию, то, по словам Джеханбани, доля судоходства, относящегося к импорту, пропорциональна экспорту. Импортные грузы перевозятся, в основном, частными и иностранными судоходными компаниями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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иран
каспийское море
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иран, каспийское море, морской транспорт, россия, казахстан
Экономика, ИРАН, Каспийское море, морской транспорт, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
12:11 21.03.2024 (обновлено: 12:14 21.03.2024)
 
Иран развивает дешевый канал экспорта. Товары по нему идут в Россию

Kayhan: экспорт Ирана через Каспийское море увеличился на 20 процентов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Экспорт иранских продуктов через Каспийское море вырос на 20%, пишет Kayhan.
В частности, за прошедшие 11 месяцев текущего иранского календарного года 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции Ирана отправлено на экспорт в соседние страны Каспийского региона. При этом 30% продукции, поставленной морским путем, как раз составляют товары и продукция сельского хозяйства.
По словам генерального директора "Каспийской морской судоходной компании" Камбиза Джеханбани, 90% всей продукции, а это 531 тысяча тонн, нуждается в обновлении инфраструктуры хранения, прежде всего в новых технологиях охлаждения и заморозки.
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Стратегическая программа развития судоходства на Каспии направлена на расширение экспорта продукции сельского хозяйства и садоводства. По словам гендиректора, компания планирует увеличить количество транспортируемых контейнеров до 500. Это позволит перевозить ежегодно до трех тысяч таких контейнеров, или 65 тысяч тонн груза.
Говоря о стоимости транспортировки, Джеханбани отметил, что показатель для морского транспорта на 40% ниже по сравнению с сухопутным.
Сейчас "Каспийское судоходство" работает со стопроцентной загрузкой и осуществляет 83% транспортировок в контейнерах из северных портов страны. Грузы идут в Россию и Казахстан.
Что касается импорта, поступающего в Иран по Каспию, то, по словам Джеханбани, доля судоходства, относящегося к импорту, пропорциональна экспорту. Импортные грузы перевозятся, в основном, частными и иностранными судоходными компаниями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаИРАНКаспийское мореморской транспортРОССИЯКАЗАХСТАН
 
 
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