https://1prime.ru/20240321/kan-846532176.html

Адвокат заявил, что смерть "крабового короля" Кана подтверждена в Британии

Адвокат заявил, что смерть "крабового короля" Кана подтверждена в Британии - 21.03.2024, ПРАЙМ

Адвокат заявил, что смерть "крабового короля" Кана подтверждена в Британии

Представитель одного из ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей заявил в суде, что факт... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T05:57+0300

2024-03-21T05:57+0300

2024-03-21T05:57+0300

рыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – ПРАЙМ. Представитель одного из ответчиков по резонансному иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей заявил в суде, что факт смерти "крабового короля" Олега Кана подтвержден в Великобритании, и попросил истребовать соответствующую справку, передает корреспондент РИА Новости из Арбитражного суда. На заседании во вторник представитель ответчиков заявил, ссылаясь на сайт Федеральной нотариальной палаты, что обнаружена информация о смерти Кана 14 февраля 2023 года. По запросу РИА Новости сайт действительно выводит следующую информацию: Олег Кымхакович Кан скончался 14 февраля прошлого года, что зафиксировано открытием наследственного дела в Южно-Сахалинске. Представитель Генпрокуратуры позже назвал данные о смерти ответчика инстенировкой. Он заявил, что записей в ЗАГСе о смерти бизнесмена нет, идентичные справки были получены в Сахалинской области и Петербурге. "У нас ходатайство об истребовании доказательств из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, где зафиксировано и выдано свидетельство о смерти Кана... Просим истребовать документы в порядке судебного запроса напрямую для того, чтобы подтвердить факт смерти, потому что факт смерти имеет существенное значение для данного спора", - заявил представитель одного из ответчиков. Защита Кана решила не комментировать РИА Новости сообщения о его смерти, отметив лишь, что рассчитывает на его оправдание в суде. До этого информация о смерти Кана уже появлялась в СМИ, но защита ее опровергала, называя вбросами. Иск на 358,7 миллиарда рублей подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе известным коммерсантам Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге. По данным Генпрокуратуры, они задолжали казне сотни миллиардов за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, в частности, числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск. В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. По данным правоохранительных органов, в августе-октябре того же года Кан нашел пока не установленного следствием исполнителя убийства и местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Олег Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В настоящий момент он в розыске.

https://1prime.ru/20231230/842695464.html

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рыболовство