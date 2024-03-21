https://1prime.ru/20240321/khusity-846552010.html

Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море

Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море - 21.03.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море

Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:48+0300

2024-03-21T15:48+0300

2024-03-21T15:48+0300

политика

россия

китай

хуситы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846162398_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1f60967d0fc3ac94d650f2a269b9b53.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - сказано в сообщении.В агентстве также отметили, что договоренности удалось достичь после дипломатических переговоров в Омане. Россия и Китай в свою очередь готовы предоставить хуситам политическую поддержку, однако пока что не до конца ясно, в какой форме она будет выражаться, заключили в издании.Евросоюз ранее 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.

https://1prime.ru/20240314/weapons-846290817.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, хуситы, новости