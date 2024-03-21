Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240321/khusity-846552010.html
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море - 21.03.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:48+0300
2024-03-21T15:48+0300
политика
россия
китай
хуситы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846162398_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1f60967d0fc3ac94d650f2a269b9b53.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - сказано в сообщении.В агентстве также отметили, что договоренности удалось достичь после дипломатических переговоров в Омане. Россия и Китай в свою очередь готовы предоставить хуситам политическую поддержку, однако пока что не до конца ясно, в какой форме она будет выражаться, заключили в издании.Евросоюз ранее 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.
https://1prime.ru/20240314/weapons-846290817.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846162398_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_689df5c3475cd7586470a230b54acb67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, хуситы, новости
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, хуситы, Новости
15:48 21.03.2024
 
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море

Bloomberg: Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно в бухте Эйлата
Грузовое судно в бухте Эйлата - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - сказано в сообщении.
В агентстве также отметили, что договоренности удалось достичь после дипломатических переговоров в Омане. Россия и Китай в свою очередь готовы предоставить хуситам политическую поддержку, однако пока что не до конца ясно, в какой форме она будет выражаться, заключили в издании.
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Хуситы провели первое испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
14 марта, 09:40
Евросоюз ранее 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.
В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙхуситыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала