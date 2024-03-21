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Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море - 21.03.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:48+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - сказано в сообщении.В агентстве также отметили, что договоренности удалось достичь после дипломатических переговоров в Омане. Россия и Китай в свою очередь готовы предоставить хуситам политическую поддержку, однако пока что не до конца ясно, в какой форме она будет выражаться, заключили в издании.Евросоюз ранее 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, хуситы, Новости
Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
Bloomberg: Россия и КНР согласовали с хуситами проход для своих судов в Красном море
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Москва и Пекин договорились с повтсанцами-хуситами о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море, не опасаясь нападений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", - сказано в сообщении.
В агентстве также отметили, что договоренности удалось достичь после дипломатических переговоров в Омане. Россия и Китай в свою очередь готовы предоставить хуситам политическую поддержку, однако пока что не до конца ясно, в какой форме она будет выражаться, заключили в издании.
Хуситы провели первое испытание гиперзвуковой ракеты, сообщил источник
Евросоюз ранее 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.
В начале октября 2023 года "Ансар Аллах" заявили о своей поддержке палестинского сопротивления и готовности атаковать Израиль, особенно если Соединеные Штаты вмешаются в конфликт в Газе.