https://1prime.ru/20240321/kitay-846532614.html

СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России

СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России - 21.03.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России

Несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения антироссийских санкций, пишут "Известия". | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T06:50+0300

2024-03-21T06:50+0300

2024-03-21T06:50+0300

экономика

россия

китай

санкции против рф

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения антироссийских санкций, пишут "Известия".Как уточняется, эта проблема стала актуальной в течение последних двух месяцев.Ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщалось о прекращении приема долларов из России многими китайскими финансовыми организациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.Участники рынка считают, что отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях затруднит проведение расчетов для российских компаний.Вместе с тем, многие игроки КНР, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.Сейчас, как отмечается, есть несколько способов для продолжения расчетов — через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае; с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране, а также через гонконгских партнеров.При этом эксперты полагают, что ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться — сейчас между двумя странами идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов.

https://1prime.ru/20240320/platezhi-846503420.html

китай

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россия, китай, санкции против рф