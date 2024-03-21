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СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России
СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России - 21.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России
Несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения антироссийских санкций, пишут "Известия". | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T06:50+0300
2024-03-21T06:50+0300
2024-03-21T06:50+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения антироссийских санкций, пишут "Известия".Как уточняется, эта проблема стала актуальной в течение последних двух месяцев.Ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщалось о прекращении приема долларов из России многими китайскими финансовыми организациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.Участники рынка считают, что отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях затруднит проведение расчетов для российских компаний.Вместе с тем, многие игроки КНР, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.Сейчас, как отмечается, есть несколько способов для продолжения расчетов — через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае; с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране, а также через гонконгских партнеров.При этом эксперты полагают, что ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться — сейчас между двумя странами идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов.
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россия, китай, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ
СМИ узнало об отказе ряда китайских банков принимать платежи из России
"Известия": ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ.
Несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения антироссийских санкций, пишут "Известия"
.
Как уточняется, эта проблема стала актуальной в течение последних двух месяцев.
Ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.
Эксперт рассказал, когда Россия и Турция смогут возобновить платежи
Речь идет именно о трансакциях в юанях. Ранее уже сообщалось о прекращении приема долларов из России многими китайскими финансовыми организациями и задержках в расчетах, однако операции в национальных валютах активно шли.
Участники рынка считают, что отказ целого ряда китайских банков принимать платежи в юанях затруднит проведение расчетов для российских компаний.
Вместе с тем, многие игроки КНР, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и юанях.
Сейчас, как отмечается, есть несколько способов для продолжения расчетов — через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае; с помощью открытия филиала компании в КНР или другой дружественной стране, а также через гонконгских партнеров.
При этом эксперты полагают, что ситуация с расчетами с Китаем, скорее всего, будет улучшаться — сейчас между двумя странами идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов.