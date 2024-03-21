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Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков - 21.03.2024, ПРАЙМ
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков
Давление, которое США и ЕС оказывают на Китай, не встанет на пути развития торгово-экономических отношений между Москвой и Пекином. Такое мнение выразил... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:54+0300
2024-03-21T13:54+0300
экономика
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китай
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Давление, которое США и ЕС оказывают на Китай, не встанет на пути развития торгово-экономических отношений между Москвой и Пекином. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", - отметил он.По словам Пескова, Россия и Китай обладают необходимым потенциалом для преодоления возникающих трудностей.Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Росбанк в свою очередь заявил, что эти проблемы не окажут существенного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.
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россия, китай, дмитрий песков, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Дмитрий Песков, Новости
13:54 21.03.2024
 
Давление США не помешает развитию отношений России и Китая, заявил Песков

Песков: давление США и ЕС не может стать преградой развития отношений России и КНР

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Давление, которое США и ЕС оказывают на Китай, не встанет на пути развития торгово-экономических отношений между Москвой и Пекином. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Разумеется, продолжается беспрецедентное давление Соединенных Штатов и Евросоюза на Китайскую народную республику, в том числе и в контексте взаимоотношений с нами. Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений", - отметил он.
По словам Пескова, Россия и Китай обладают необходимым потенциалом для преодоления возникающих трудностей.
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"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
Вчера, 14:15
Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники сообщило, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Росбанк в свою очередь заявил, что эти проблемы не окажут существенного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙДмитрий ПесковНовости
 
 
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