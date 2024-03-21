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Калужский "Кристалл" отказался от своего иска к Jägermeister

Калужский "Кристалл" отказался от своего иска к Jägermeister - 21.03.2024, ПРАЙМ

Калужский "Кристалл" отказался от своего иска к Jägermeister

Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ), требовавшего взыскать с немецкого... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:20+0300

2024-03-21T14:20+0300

2024-03-21T14:20+0300

россия

кристалл

клвз "кристалл"

суд

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Калужской области прекратил производство по иску калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ), требовавшего взыскать с немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE более 782 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В карточке дела говорится, что 19 марта от "Кристалла" поступило ходатайство об отказе от иска. В феврале стороны говорили о намерении урегулировать спор миром. В иске КЛВЗ, поданном в июне 2023 года, было три требования. "Кристалл" просил обязать Jägermeister опровергнуть не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию истца сведения, изложенные в письмах в адрес торговых сетей "Красное & Белое" и "X5 Ритейл групп"; взыскать с немецкой компании убытки в виде упущенной выгоды в размере более 511 миллионов рублей (впоследствии сумма была увеличена примерно до 716 миллионов); а также возместить вред, причиненный стоимости товарного знака Alter Heiler, в размере около 67 миллионов рублей. Jägermeister в ноябре 2022 года приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети ликеры из полностью российских трав Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Компания планировала к 2023 году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков. Немецкая компания посчитала нарушенными свои права на серию из четырех товарных знаков, ключевым и объединяющим элементом которых является этикетка травяного ликера Jägermeister. По мнению Mast-Jägermeister, "Кристалл" выпускает свою продукцию в бутылках, оформленных в схожем до степени смешения стиле. КЛВЗ же считает, что сходство до степени смешения отсутствует, этикетки его напитков оформлены в традиционном для биттеров стиле. Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил два иска Mast-Jägermeister к КЛВЗ и ритейлерам. В одном истец требовал запретить "Кристаллу" выпускать, а ритейлеру WineStyle продавать ликер Konig Heiler и взыскать с ответчиков более 197 миллионов рублей компенсации. В другом – на сумму около 315 миллионов рублей – аналогичные требования были предъявлены КЛВЗ и ритейлеру "Красное & Белое" в отношении ликера Alter Heiler. На эти судебные решения истцом поданы апелляции. КЛВЗ поставляет свою продукцию (водки "Соловушка", Bionica, "Воронецкая", "Чарочка", "Хортица") в 61 регион России, а также импортирует ее — в частности, в Казахстан, Азербайджан и Китай.

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россия, кристалл, клвз "кристалл", суд