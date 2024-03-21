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Вопрос о депортации россиян заставил Главу МИД Латвии заикаться - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Вопрос о депортации россиян заставил Главу МИД Латвии заикаться
Вопрос о депортации россиян заставил Главу МИД Латвии заикаться - 21.03.2024, ПРАЙМ
Вопрос о депортации россиян заставил Главу МИД Латвии заикаться
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Это произошло во | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:10+0300
2024-03-21T09:33+0300
политика
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Это произошло во время беседы главы внешнеполитического ведомства с журналистом Тимом Себастьяном, интервью доступно на YouTube-канале Deutsche Welle*.В ходе беседы Кариньш отметил, что жители других европейских стран также обязаны знать язык страны пребывания. Однако, когда журналист снова поднял вопрос о депортации именно россиян, министр начал запинаться и отрицать данное заявление.Все это произошло после того, как Латвия признала законной депортацию русскоговорящих граждан без латвийского гражданства, не сдавших языковой экзамен в феврале 2024 года, а также не подавших документы на вид на жительство в стране.Официальный пердставитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы властей Латвии изгнать русскоговорящих граждан являются преступными. Кроме того, многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них является инвалидами.*Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://1prime.ru/20240315/russia-846342370.html
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латвия, россияне, депортация, новости
Политика, ЛАТВИЯ, россияне, депортация, Новости
09:10 21.03.2024 (обновлено: 09:33 21.03.2024)
 
Вопрос о депортации россиян заставил Главу МИД Латвии заикаться

Глава МИД Латвии начал заикаться из-за вопроса о депортации россиян

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Это произошло во время беседы главы внешнеполитического ведомства с журналистом Тимом Себастьяном, интервью доступно на YouTube-канале Deutsche Welle*.
В ходе беседы Кариньш отметил, что жители других европейских стран также обязаны знать язык страны пребывания. Однако, когда журналист снова поднял вопрос о депортации именно россиян, министр начал запинаться и отрицать данное заявление.
Все это произошло после того, как Латвия признала законной депортацию русскоговорящих граждан без латвийского гражданства, не сдавших языковой экзамен в феврале 2024 года, а также не подавших документы на вид на жительство в стране.
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
"Разрушить". Президент Латвии сделал заявление о России
15 марта, 13:39
Официальный пердставитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы властей Латвии изгнать русскоговорящих граждан являются преступными. Кроме того, многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60-70 лет, при этом часть из них является инвалидами.
*Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
 
ПолитикаЛАТВИЯроссиянедепортацияНовости
 
 
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