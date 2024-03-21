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ФТС пожаловалась в ВТО на саботаж со стороны латвийской таможни

ФТС пожаловалась в ВТО на саботаж со стороны латвийской таможни - 21.03.2024, ПРАЙМ

ФТС пожаловалась в ВТО на саботаж со стороны латвийской таможни

Федеральная таможенная служба России направила письмо во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на саботаж со стороны латвийской таможни, рассказал... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:50+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России направила письмо во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на саботаж со стороны латвийской таможни, рассказал журналистам врио главы ФТС Руслан Давыдов. "Они стараются нам мешать. Хотя бы работа на российско-латвийской границе, когда сознательно саботируется движение товаров. Когда мы можем принимать до 400 грузовых машин в день, а нам подают 100-130. Причем сознательно саботируют", - сказал Давыдов. В частности, в среду, по его словам, со стороны латвийской таможни было выпущено всего два грузовика за три часа. "Я уже написал письмо новому генеральному секретарю ВТО, что это просто безобразие", - сказал Давыдов. "Таможенные органы всего мира обязанных содействовать международной торговле. Это записано в Киотский конвенции, к которой все присоединись, и все обязаны ее исполнять", - подчеркнул он. "Когда мы видим откровенный саботаж, то это кроме негодования и возмущения ничего не вызывает", - заявил врио главы ФТС.

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