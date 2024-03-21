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Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС

Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС - 21.03.2024, ПРАЙМ

Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС

Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:14+0300

2024-03-21T13:14+0300

2024-03-21T13:21+0300

литва

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грузовики

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России."Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе, отмечает ФТС.

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литва, фтс россии, транспорт, грузовики