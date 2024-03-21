https://1prime.ru/20240321/litva-846544885.html
Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС
Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС
Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:14+0300
2024-03-21T13:14+0300
2024-03-21T13:21+0300
литва
фтс россии
транспорт
грузовики
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_07ee31cbf165152f8aa4b322f9145483.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России."Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе, отмечает ФТС.
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76979/32/769793244_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_b1bca87b96d1f91234a6b4dbbb4ca95d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, фтс россии, транспорт, грузовики
ЛИТВА, ФТС России, Транспорт, грузовики
Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области, заявила ФТС
ФТС: Литва без объяснения причин не пропускает грузовики из Калининградской области
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области, причины при этом не объясняет, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России.
"Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе, отмечает ФТС.