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В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:32+0300
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литва
таможня
российско-литовская граница
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КАЛИНИНГРАД, 21 мар — ПРАЙМ. Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. "С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем", — сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Ранее Калининградская таможня сообщила, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков. "Мы разослали предупреждение всем участникам внешнеэкономической деятельности с информацией о том, что на границе Калининграда и Литвы скопилась большая очередь", — сказали РИА Новости в пресс-службе таможне. По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени — 338 часов. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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литва, таможня, российско-литовская граница
ЛИТВА, таможня, российско-литовская граница
В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
В Калининграде сообщили о масштабном сбое информационной таможенной системы Литвы
КАЛИНИНГРАД, 21 мар — ПРАЙМ. Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры.
"С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем", — сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Ранее Калининградская таможня сообщила, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков.
"Мы разослали предупреждение всем участникам внешнеэкономической деятельности с информацией о том, что на границе Калининграда и Литвы скопилась большая очередь", — сказали РИА Новости в пресс-службе таможне.
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По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени — 338 часов.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.