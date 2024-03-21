https://1prime.ru/20240321/litva-846548369.html

В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы

В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы - 21.03.2024, ПРАЙМ

В Калининграде сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы

Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:32+0300

2024-03-21T14:32+0300

2024-03-21T14:32+0300

литва

таможня

российско-литовская граница

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/37/841373756_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_1cdabb14f0ec0bb0c51b6baf50d8503f.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 мар — ПРАЙМ. Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. "С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем", — сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Ранее Калининградская таможня сообщила, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков. "Мы разослали предупреждение всем участникам внешнеэкономической деятельности с информацией о том, что на границе Калининграда и Литвы скопилась большая очередь", — сказали РИА Новости в пресс-службе таможне. По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени — 338 часов. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://1prime.ru/20240321/litva-846544885.html

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, таможня, российско-литовская граница