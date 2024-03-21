https://1prime.ru/20240321/litva-846550632.html

Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда

Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда - 21.03.2024, ПРАЙМ

Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда

Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда, за полтора часа оформление прошли шесть фур, в очереди на границе остаются 140 машин, сообщила... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

литва

россия

таможня

российско-литовская граница

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КАЛИНИНГРАД, 21 мар — ПРАЙМ. Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда, за полтора часа оформление прошли шесть фур, в очереди на границе остаются 140 машин, сообщила пресс-служба калининградской таможни. "Литва начала брать грузовики из Калининградской области! Литовская сторона приняла первый грузовой автомобиль в 11.45 по местному времени (12.45 мск). За полтора часа они приняли шесть большегрузов из Калининградской области. В очереди —140 грузовиков", — говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил журналистам о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ. Калининградская таможня ранее информировала, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 — на нейтральной полосе, уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков. По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени на 14.00 мск четверга составляло 338 часов. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://1prime.ru/20240321/litva-846548369.html

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литва, россия, таможня, российско-литовская граница