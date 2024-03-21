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"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:09+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер боксирует, пишет издание Times."Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.Эксперты отмечают, что Макрон таким образом пытается изменить свой имидж и избавиться от репутации замкнутого человека.Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью Вооруженных сил Украины, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".В ответ на это Путин сообщил, что введение европейского контингента не изменит ситуацию на поле боя и приведет только к тяжелым последствиям для Украины.
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ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
Times: Макрон на фото старается подражать сильному образу президента России Путина
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер боксирует, пишет
издание Times.
"Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.
Эксперты отмечают, что Макрон таким образом пытается изменить свой имидж и избавиться от репутации замкнутого человека.
Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"
Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью Вооруженных сил Украины, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".
В ответ на это Путин сообщил, что введение европейского контингента не изменит ситуацию на поле боя и приведет только к тяжелым последствиям для Украины.