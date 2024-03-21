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"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе - 21.03.2024, ПРАЙМ
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"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T11:09+0300
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франция
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер боксирует, пишет издание Times."Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.Эксперты отмечают, что Макрон таким образом пытается изменить свой имидж и избавиться от репутации замкнутого человека.Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью Вооруженных сил Украины, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".В ответ на это Путин сообщил, что введение европейского контингента не изменит ситуацию на поле боя и приведет только к тяжелым последствиям для Украины.
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франция, эммануэль макрон, новости
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Новости
11:09 21.03.2024 (обновлено: 11:10 21.03.2024)
 
"Послание мужественности": у Путина появились подражатели в Европе

Times: Макрон на фото старается подражать сильному образу президента России Путина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон старается подражать сильному образу президента России Владимира Путина, о чем говорят фотографии, где французский лидер боксирует, пишет издание Times.
"Эти снимки несут в себе послание "предельной мужественности" и напоминают фотографии Путина c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо", — приводит издание мнение французских экспертов.
Эксперты отмечают, что Макрон таким образом пытается изменить свой имидж и избавиться от репутации замкнутого человека.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"
Вчера, 15:15
Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью Вооруженных сил Украины, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".
В ответ на это Путин сообщил, что введение европейского контингента не изменит ситуацию на поле боя и приведет только к тяжелым последствиям для Украины.
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронНовости
 
 
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