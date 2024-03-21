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Названы специалисты, спрос на которых вырос в России в 3,5 раза

Названы специалисты, спрос на которых вырос в России в 3,5 раза - 21.03.2024, ПРАЙМ

Названы специалисты, спрос на которых вырос в России в 3,5 раза

Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов в России в 2023 году вырос в 2,3 раза, при этом сильнее всего возрос интерес к маркетологам - в 3,5 раза год к году, | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T06:00+0300

2024-03-21T06:00+0300

2024-03-21T06:00+0300

рынок труда

маркетплейс

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов в России в 2023 году вырос в 2,3 раза, при этом сильнее всего возрос интерес к маркетологам - в 3,5 раза год к году, однако их зарплатные предложения остались практически неизменными, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы "Авито Работа" и онлайн-бухгалтерии "Мое дело". Отмечается, что в 2023 году число вакансий для специалистов сегмента маркетплейсов выросло в 2,3 раза, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 2%, до 47 841 рубля. Активнее всего таких специалистов искали в равной степени работодатели из сфер маркетинга, рекламы и PR, а также продаж. "Топ самых востребованных сотрудников сферы маркетплейсов возглавили маркетологи. Спрос на них год к году вырос в 3,5 раза, а средние зарплатные предложения остались практически неизменными и составили 46 438 рублей", - говорится в исследовании. Второе место по росту спроса заняли проджект-менеджеры с приростом числа вакансий в 2,3 раза. Компании увеличили размер средних предлагаемых зарплат на 12% (до 54 035 рублей). Третье место разделили менеджеры по работе с клиентами и дизайнеры. Число вакансий для этих сотрудников выросло в 2,1 раза. Менеджерам по работе с клиентами стали предлагать на 5% больше, чем в 2022 году - 40 412 рублей, а дизайнерам - на 16%, в среднем 44 578 рублей. "Рост на специалистов в области маркетплейсов будет стабильным в ближайшие несколько лет, потому что рынок e-commerce активно развивается", - подчеркнула сооснователь сервиса "Мое дело" Анастасия Моргунова.

https://1prime.ru/20230221/839872457.html

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рынок труда, маркетплейс