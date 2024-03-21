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Мошенники ловят россиян на "удочку майнинга"

Мошенники ловят россиян на "удочку майнинга" - 21.03.2024, ПРАЙМ

Мошенники ловят россиян на "удочку майнинга"

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: в мессенджере они предлагают обогатиться на переводе криптовалют с одной платформы на другую, пишут Финансы... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T04:04+0300

2024-03-21T04:04+0300

2024-03-21T04:04+0300

эксклюзив

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана россиян: в мессенджере они предлагают обогатиться на переводе криптовалют с одной платформы на другую, пишут Финансы Mail.ru со ссылкой на ведущего эксперта по сетевым угрозам компании "Код Безопасности" Константина Горбунова. Они предлагают "поработать" с одной из криптомонет: потенциальных "инвесторов" обещают добавить в "базу пула вoзнаграждений", где по сигналу надо будет на однoй из бирж покупать определенную криптовалюту и переводить на другую платфoрму. За это якобы будут начислять дополнительные монеты, в среднем сулят 3% от суммы перевода. "Данная схема ориентирована в первую очередь на новичков в сфере криптовалюты, которые не заподозрят в предложениях незнакомца ничего странного и захотят увеличить свои активы. Плюс мошенник предлагает простую схему: один раз настроить операцию, а затем повторять ее по сигналу, взамен получая привлекательный доход", — пояснил Горбунов. Однако подвох в том, что в одной из транзакций жертва потеряет все деньги, переведенные с одной платформы на другую. На деле же новое имя мошенник использует для создания адреса в блокчейне, и когда жертва отправляет тестовую транзакцию, средства поступают именно туда, а на кошелек пользователя мошенник отправляет соответствующую сумму, чтобы не было подозрений. В дальнейшем жертва будет уверена, что совершает платежи с одной биржи на другую, но как только пользователь начнет совершать более крупные транзакции, мошенник перестанет их дублировать и украдет всю сумму. Чтобы не попасть на подобные мошеннические схемы, необходимо помнить: если в личные сообщения пишет незнакомый человек с предложением заработка, особенно быстрого, "грандиозного", тем более с использованием криптовалюты, – это всегда мошенничество, предупреждает эксперт.

https://1prime.ru/20240311/golos-846077050.html

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эксклюзив, майнинг