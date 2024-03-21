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В МИД раскрыли, зачем Лондону понадобилась ситуация с пропажей Миддлтон

В МИД раскрыли, зачем Лондону понадобилась ситуация с пропажей Миддлтон - 21.03.2024, ПРАЙМ

В МИД раскрыли, зачем Лондону понадобилась ситуация с пропажей Миддлтон

Великобритания использует распространение конспирологических теорий об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, чтобы продемонстрировать свое лидерство в... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:42+0300

2024-03-21T12:42+0300

2024-03-21T12:42+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Великобритания использует распространение конспирологических теорий об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, чтобы продемонстрировать свое лидерство в борьбе с дезинформационными кампаниями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Согласно заявлению представителя внешенполитического ведомства, британские таблоиды пишут о том, что британская принцесса "была убита или принесена в жертву иллюминатами и рептилоидами". Подобная нформация будет распространяться по всему миру через СМИ, а затем Великобритания предстанет перед международным сообществом в роли лидера в борьбе с дезинформацией."Знаете, что будет дальше? Пройдет месяц, они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая показывает, что зарубежные страны находятся на низком уровне сопротивляемости. Опять у себя проведут информационную конференцию по борьбе с фейками, не пустят еще нас, как всегда не пускали, и скажут, что они лидеры по борьбе с кампаниями диффамации, дезинформации", - отметила дипломат.По словам Захаровой, вероятно, на информационной конференции по борьбе с фейками будет присутствовать и сама Миддлтон.Кейт Миддлтон недавно перенесла плановую операцию, и все запланированные ею мероприятия были отложены до Пасхи. Однако британское таблоидное издание Sun опубликовало видео, на котором Миддлтон и ее супруг появились на парковке фермерского продуктового магазина в Виндзоре.

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великобритания, мария захарова, мид, новости