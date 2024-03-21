https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html

Раскрыт алгоритм, по которому мошенники выбирают своих жертв

Раскрыт алгоритм, по которому мошенники выбирают своих жертв - 21.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыт алгоритм, по которому мошенники выбирают своих жертв

Даже соблюдая меры безопасности, пользователи Интернета и смартфонов все равно остаются на виду у мошенников, которые разработали настоящий алгоритм поиска... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T02:02+0300

2024-03-21T02:02+0300

2024-03-21T02:02+0300

мошенничество

эксклюзив

ваге закарян

мошенники

интернет

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Даже соблюдая меры безопасности, пользователи Интернета и смартфонов все равно остаются на виду у мошенников, которые разработали настоящий алгоритм поиска жертв. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Это происходит из-за того, что люди часто оставляют в Сети много личной информации - от чувствительных персональных данных до рассказов о дорогих покупках в онлайн-магазинах.Обычно преступники действуют по такой схеме. Они предварительно изучают реакцию потенциальной жертвы на сообщения от незнакомых людей. Сначала это могут быть вполне безобидные предложения поучаствовать в розыгрыше или заказать какие-то услуги."По реакции пользователя злоумышленники моделируют схему, которая должна сработать с конкретным человеком и продумывают тему и сценарий звонка", - объясняет специалист.По его словам, внимательно проанализировав профиль жертвы, опытные мошенники выбирают тактику ведения звонка, уровень психологического давления и драматичность выдуманной ситуации.Полностью прекращать пользоваться соцсетями и покупать в интернет-магазинах, чтобы повысить уровень защищенности, не нужно, считает эксперт.Можно просто сократить количество личной информации в открытом доступе, если вы привыкли делиться с друзьями и знакомыми всем подряд."Самое главное - помнить, что любой звонок или сообщение от незнакомцев нужно воспринимать с осторожностью. Поэтому всегда перепроверяйте всю информацию, прежде чем совершать какие-то действия и тем более — отправлять деньги", - говорит Закарян.Что касается любимых приемов телефонных мошенников, просто запомните: реальная служба безопасности банка никогда не станет звонить с неизвестных номеров с просьбой передать личные данные, коды из смс-сообщений и другую информацию, которая предназначена только для вас."Чем менее доверчивый образ вы создадите в глазах окружающих, тем меньше вероятность, что мошенники захотят выбрать именно вас для своего очередного звонка", - подытожил Закарян.

https://1prime.ru/20240320/moshenniki-846470194.html

https://1prime.ru/20240317/846416372.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ваге закарян, мошенники, интернет