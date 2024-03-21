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"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну" - 21.03.2024, ПРАЙМ
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"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"
"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну" - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"
Запад вынужден пересматривать концепцию ПВО, поэтому страны активно производят беззвучные лазерные установки, технологию которых разрабатывали десятилетиями,... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:30+0300
2024-03-21T10:42+0300
россия
украина
нато
вооружения
лазерное оружие
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Запад вынужден пересматривать концепцию ПВО, поэтому страны активно производят беззвучные лазерные установки, технологию которых разрабатывали десятилетиями, сообщает обозреватель РИА Новости.Так, согласно материалу статьи, геополитическое напряжение, в том числе украинский и ближневосточные конфликты, заставили США понять, что они начинают терять свое превосходство в воздухе. Выходом из сложившейся ситуации, по их мнению, могло бы стать инновационное лазерное оружие "дальнего действия".Ранее испытания подобного вооружения, названного Dragonfire, провела Великобритания. Как пояснили в Минобороны страны, эта система способна поражать "любую видимую цель", благодаря чему она кардинально изменит боевое пространство.В этой связи на Украине уже выразили готовность получить это оружие и испытать его на поле боя. Однако в планы Лондона поставлять Киеву Dragonfire пока не входит.Уточняется, что США также не хотят уступать Британии, и поэтому планировали протестировать лазерные пушки на самолетах. Тем не менее, испытания неоднократно откладывались, после чего вовсе отменили из-за "технических проблем".Тем не менее, пока неизвестно, какое влияние на эту систему оказывают погодные условия. Кроме того, лазер поражает только цели в пределах прямой видимости, то есть на относительно небольшом расстоянии, из-за чего он явно уступает другим системам дальнего действия.Что же касается России, то, как ранее рассказывал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, страна располагает мощным лазерным оружием, а первые его образцы уже используются войсками в ходе спецоперации на Украине.
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россия, украина, нато, лазерное оружие
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Вооружения, лазерное оружие
10:30 21.03.2024 (обновлено: 10:42 21.03.2024)
 
"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"

РИА Новости: США потерпели неудачу при попытке установить лазерное оружие на самолет

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Запад вынужден пересматривать концепцию ПВО, поэтому страны активно производят беззвучные лазерные установки, технологию которых разрабатывали десятилетиями, сообщает обозреватель РИА Новости.
Так, согласно материалу статьи, геополитическое напряжение, в том числе украинский и ближневосточные конфликты, заставили США понять, что они начинают терять свое превосходство в воздухе. Выходом из сложившейся ситуации, по их мнению, могло бы стать инновационное лазерное оружие "дальнего действия".
Ранее испытания подобного вооружения, названного Dragonfire, провела Великобритания. Как пояснили в Минобороны страны, эта система способна поражать "любую видимую цель", благодаря чему она кардинально изменит боевое пространство.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Британские ученые разработали новую стратегию для Украины
09:31
В этой связи на Украине уже выразили готовность получить это оружие и испытать его на поле боя. Однако в планы Лондона поставлять Киеву Dragonfire пока не входит.
Уточняется, что США также не хотят уступать Британии, и поэтому планировали протестировать лазерные пушки на самолетах. Тем не менее, испытания неоднократно откладывались, после чего вовсе отменили из-за "технических проблем".
Тем не менее, пока неизвестно, какое влияние на эту систему оказывают погодные условия. Кроме того, лазер поражает только цели в пределах прямой видимости, то есть на относительно небольшом расстоянии, из-за чего он явно уступает другим системам дальнего действия.
Что же касается России, то, как ранее рассказывал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, страна располагает мощным лазерным оружием, а первые его образцы уже используются войсками в ходе спецоперации на Украине.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАНАТОлазерное оружие
 
 
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