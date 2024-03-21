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НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков

НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков - 21.03.2024, ПРАЙМ

НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков

Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году открыла ящик Пандоры и показала западному миру иллюзию военного превосходства, заявил глава Россотрудничества Евгений | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:48+0300

2024-03-21T17:48+0300

2024-03-21T18:43+0300

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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году открыла ящик Пандоры и показала западному миру иллюзию военного превосходства, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в рамках открытия первой российско-сербской фотовыставки в Музее Победы в Москве под названием "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченной к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов Белгорода украинскими войсками."Агрессия, развязанная НАТО против Югославии, на самом деле открыла ящик Пандоры. Она показала западному миру иллюзию военного превосходства, что можно делать все, что угодно, где угодно, в любой части мира", — отметил он.Примаков также связывает действия НАТО вблизи российских границ на Украине с историей агрессивной экспансии по всему миру.В 1999 году Союзная Республика Югославия подверглась бомбардировкам со стороны НАТО после вооруженного противостояния между албанскими сепаратистами и сербской армией. Операция была проведена без одобрения Совета безопасности ООН, основываясь на заявлениях западных стран о якобы проводимых этнических чистках в косовской автономии.В результате бомбардировок погибли тысячи людей, а ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медицинские эксперты также обнаружили воздействие обедненного урана, которое привело к росту онкологических заболеваний.

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