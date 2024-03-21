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НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков - 21.03.2024, ПРАЙМ
НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году открыла ящик Пандоры и показала западному миру иллюзию военного превосходства, заявил глава Россотрудничества Евгений | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:48+0300
2024-03-21T17:48+0300
2024-03-21T18:43+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году открыла ящик Пандоры и показала западному миру иллюзию военного превосходства, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в рамках открытия первой российско-сербской фотовыставки в Музее Победы в Москве под названием "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченной к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов Белгорода украинскими войсками."Агрессия, развязанная НАТО против Югославии, на самом деле открыла ящик Пандоры. Она показала западному миру иллюзию военного превосходства, что можно делать все, что угодно, где угодно, в любой части мира", — отметил он.Примаков также связывает действия НАТО вблизи российских границ на Украине с историей агрессивной экспансии по всему миру.В 1999 году Союзная Республика Югославия подверглась бомбардировкам со стороны НАТО после вооруженного противостояния между албанскими сепаратистами и сербской армией. Операция была проведена без одобрения Совета безопасности ООН, основываясь на заявлениях западных стран о якобы проводимых этнических чистках в косовской автономии.В результате бомбардировок погибли тысячи людей, а ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медицинские эксперты также обнаружили воздействие обедненного урана, которое привело к росту онкологических заболеваний.
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россия, россотрудничество, новости, запад, нато
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НАТО в Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
Примаков: агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году открыла ящик Пандоры и показала западному миру иллюзию военного превосходства, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в рамках открытия первой российско-сербской фотовыставки в Музее Победы в Москве под названием "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченной к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов Белгорода украинскими войсками.
"Агрессия, развязанная НАТО против Югославии, на самом деле открыла ящик Пандоры. Она показала западному миру иллюзию военного превосходства, что можно делать все, что угодно, где угодно, в любой части мира", — отметил он.
Примаков также связывает действия НАТО вблизи российских границ на Украине с историей агрессивной экспансии по всему миру.
Норвегия подсчитала убытки от учений НАТО Nordic Response
В 1999 году Союзная Республика Югославия подверглась бомбардировкам со стороны НАТО после вооруженного противостояния между албанскими сепаратистами и сербской армией. Операция была проведена без одобрения Совета безопасности ООН, основываясь на заявлениях западных стран о якобы проводимых этнических чистках в косовской автономии.
В результате бомбардировок погибли тысячи людей, а ущерб составил 100 миллиардов долларов. Медицинские эксперты также обнаружили воздействие обедненного урана, которое привело к росту онкологических заболеваний.