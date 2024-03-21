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Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы - 21.03.2024, ПРАЙМ
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы
Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T05:25+0300
2024-03-21T05:25+0300
neuralink
илон маск
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы. Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч. На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", - сказал он. В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
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neuralink, илон маск
Neuralink, Илон Маск
05:25 21.03.2024
 
Первый пациент с имплантом Neuralink сыграл в шахматы

Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина перед монитором компьютера
Мужчина перед монитором компьютера - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 21 мар – ПРАЙМ. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге показал, как играет в шахматы.
Трансляцию игры компания вела на своей странице в соцсети Х. 29-летний Нолан Арбо рассказал, что около 8 лет назад его парализовало в результате несчастного случая, с тех пор он не чувствует ничего ниже плеч.
На трансляции мужчина рассказывает, что любит играть в шахматы, но не мог этого делать, он показал, как теперь силой мысли двигает курсор по игровой доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры.
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Арбо признался, что теперь играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства. "Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась", - сказал он.
В январе американский миллиардер Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.
Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
 
NeuralinkИлон Маск
 
 
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