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Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу" - 21.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240321/nikel-846557292.html
Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу"
Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу"
Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T18:22+0300
2024-03-21T18:22+0300
экономика
финляндия
никель
запрет ввоза
россия
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. "Хорошая санкция — это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений — прим. ред.) не был введен. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу", — приводит его слова общественный вещатель Yle. На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются. По данным таможни, которые приводит Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России. "Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия в Харьявалте в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ и их неэффективность.
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финляндия, никель, запрет ввоза, россия
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, никель, запрет ввоза, РОССИЯ
18:22 21.03.2024
 
Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу"

Министр Рюдман: запрет на ввоз никеля из РФ станет "выстрелом в ногу" для Запада

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ шахте рудника "Октябрьский" (ОАО "Норильский никель")
В шахте рудника Октябрьский (ОАО Норильский никель) - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман.
"Хорошая санкция — это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений — прим. ред.) не был введен. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу", — приводит его слова общественный вещатель Yle.
На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются.
По данным таможни, которые приводит Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России.
Заготовки дров - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Финляндия выступила за запрет экспорта российской древесины в Японию
13 марта, 14:43
"Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия в Харьявалте в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ и их неэффективность.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯникельзапрет ввозаРОССИЯ
 
 
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