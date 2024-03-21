https://1prime.ru/20240321/nikel-846557292.html

Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу"

Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу" - 21.03.2024, ПРАЙМ

Финский министр назвал запрет ввоза никеля из РФ "выстрелом в ногу"

Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T18:22+0300

2024-03-21T18:22+0300

2024-03-21T18:22+0300

экономика

финляндия

никель

запрет ввоза

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c05ca1460e14e9b5ad3991704e985f6.jpg

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Финляндия "выстрелит себе в ногу", запретив импорт российского никеля, заявил в четверг финский министр экономики Вилле Рюдман. "Хорошая санкция — это та, которая больше бьет по цели, чем по тому, кто ее вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений — прим. ред.) не был введен. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем ее действия, стреляя себе в ногу", — приводит его слова общественный вещатель Yle. На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются. По данным таможни, которые приводит Yle, в 2023 году доля никеля составляла 84% в импорте товаров и сырья из России. "Норильский никель" в апреле 2021 года объявил о планах поэтапно нарастить мощности своего финского предприятия в Харьявалте в полтора раза — до ста тысяч тонн к 2026 году. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ и их неэффективность.

https://1prime.ru/20240313/lesprom-846256403.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, никель, запрет ввоза, россия