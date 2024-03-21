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Памфилова рассказала, где было больше всего испорченных бюллетеней

Памфилова рассказала, где было больше всего испорченных бюллетеней - 21.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова рассказала, где было больше всего испорченных бюллетеней

Большой процент испорченных бюллетеней был там, где много релокантов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:00+0300

2024-03-21T12:00+0300

2024-03-21T12:16+0300

выборы президента россии

элла памфилова

релоканты

бюллетень

голосование

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Большой процент испорченных бюллетеней был там, где много релокантов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Выборы президента России прошли 17 марта. Россияне, в том числе проживающие за рубежом, голосовали 15, 16 и 17 марта.По словам Памфиловой, больше всего испорченных бюллетеней было там, где наибольшая концентрация релокантов. В польше количество недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа, отметила она.При этом, подчеркнула глава ЦИК, по всей России была зафиксирована 41 попытка массовой порчи бюллетеней."То есть мы сейчас прекрасно видим эту картину - каковы же ваши силы, что вы из себя представляете", - заключила Памфилова.

https://1prime.ru/20240321/italiya-846535522.html

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элла памфилова, релоканты, бюллетень, голосование