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В Кремле предупредили, что вставших на сторону врага в России не ждут
В Кремле предупредили, что вставших на сторону врага в России не ждут - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле предупредили, что вставших на сторону врага в России не ждут
Российских граждан, уехавших после начала военной спецоперации и вставших в позицию врага, в России не ждут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T19:54+0300
2024-03-21T19:54+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российских граждан, уехавших после начала военной спецоперации и вставших в позицию врага, в России не ждут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", — цитирует Пескова "АиФ".Предателей, вступивших на путь активных врагов и начавших воевать против России, будут уничтожать, "их не так много", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь", — сказал Песков во время общения с редакцией "АиФ", его ответ опубликован в телеграм-канале издания. Если они вступают на путь активных врагов, их будут уничтожать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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россия, дмитрий песков, россияне
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, россияне
В Кремле предупредили, что вставших на сторону врага в России не ждут
Песков: уехавших россиян, которые встали на сторону врага, в России не ждут
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Российских граждан, уехавших после начала военной спецоперации и вставших в позицию врага, в России не ждут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", — цитирует Пескова "АиФ".
Предателей, вступивших на путь активных врагов и начавших воевать против России, будут уничтожать, "их не так много", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь", — сказал Песков во время общения с редакцией "АиФ", его ответ опубликован в телеграм-канале издания.
Если они вступают на путь активных врагов, их будут уничтожать, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.