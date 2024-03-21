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Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании - 21.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:20+0300
2024-03-21T15:20+0300
2024-03-21T15:20+0300
кабмин
минсельхоз
михаил мишустин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в России, – от финансирования аграриев до вопросов с ценами на топливо и посевным материалом. Кабмин на заседании в четверг обсудил подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в этом году, с основным докладом выступил министр сельского хозяйства. "Все вопросы, связанные с посевной, нужно держать на особом контроле, от финансового обеспечения аграриев - это касается не просто обеспечения, а доведения непосредственно необходимых средств и до федеральных органов исполнительной власти, и до самих организаций, кто в этом занят. Ну и также заниматься всем комплексом вопросов: от цены топлива до соответствующих нюансов, связанных с посевным материалом", - обратился Мишустин к Патрушеву после доклада.Глава Минсельхоза, в свою очередь, заверил, что ведомство внимательно следит за обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, пока значительных проблем нет.
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минсельхоз, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Кабмин, Минсельхоз, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании от финансов до цен на топливо
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в России, – от финансирования аграриев до вопросов с ценами на топливо и посевным материалом.
Кабмин на заседании в четверг обсудил подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в этом году, с основным докладом выступил министр сельского хозяйства.
"Все вопросы, связанные с посевной, нужно держать на особом контроле, от финансового обеспечения аграриев - это касается не просто обеспечения, а доведения непосредственно необходимых средств и до федеральных органов исполнительной власти, и до самих организаций, кто в этом занят. Ну и также заниматься всем комплексом вопросов: от цены топлива до соответствующих нюансов, связанных с посевным материалом", - обратился Мишустин к Патрушеву после доклада.
Глава Минсельхоза, в свою очередь, заверил, что ведомство внимательно следит за обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, пока значительных проблем нет.