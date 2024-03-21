https://1prime.ru/20240321/posevnaya-846550756.html

Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании

Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании - 21.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

2024-03-21T15:20+0300

кабмин

минсельхоз

михаил мишустин

дмитрий патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/36/842523668_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_0e58d34e9002e8aff313a975d8703a36.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в России, – от финансирования аграриев до вопросов с ценами на топливо и посевным материалом. Кабмин на заседании в четверг обсудил подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в этом году, с основным докладом выступил министр сельского хозяйства. "Все вопросы, связанные с посевной, нужно держать на особом контроле, от финансового обеспечения аграриев - это касается не просто обеспечения, а доведения непосредственно необходимых средств и до федеральных органов исполнительной власти, и до самих организаций, кто в этом занят. Ну и также заниматься всем комплексом вопросов: от цены топлива до соответствующих нюансов, связанных с посевным материалом", - обратился Мишустин к Патрушеву после доклада.Глава Минсельхоза, в свою очередь, заверил, что ведомство внимательно следит за обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, пока значительных проблем нет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минсельхоз, михаил мишустин, дмитрий патрушев