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Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании - 21.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:20+0300
2024-03-21T15:20+0300
кабмин
минсельхоз
михаил мишустин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в России, – от финансирования аграриев до вопросов с ценами на топливо и посевным материалом. Кабмин на заседании в четверг обсудил подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в этом году, с основным докладом выступил министр сельского хозяйства. "Все вопросы, связанные с посевной, нужно держать на особом контроле, от финансового обеспечения аграриев - это касается не просто обеспечения, а доведения непосредственно необходимых средств и до федеральных органов исполнительной власти, и до самих организаций, кто в этом занят. Ну и также заниматься всем комплексом вопросов: от цены топлива до соответствующих нюансов, связанных с посевным материалом", - обратился Мишустин к Патрушеву после доклада.Глава Минсельхоза, в свою очередь, заверил, что ведомство внимательно следит за обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, пока значительных проблем нет.
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минсельхоз, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Кабмин, Минсельхоз, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
15:20 21.03.2024
 
Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании

Мишустин попросил контролировать вопросы посевной кампании от финансов до цен на топливо

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все темы, связанные с весенними полевыми работами в России, – от финансирования аграриев до вопросов с ценами на топливо и посевным материалом.
Кабмин на заседании в четверг обсудил подготовку к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в этом году, с основным докладом выступил министр сельского хозяйства.
"Все вопросы, связанные с посевной, нужно держать на особом контроле, от финансового обеспечения аграриев - это касается не просто обеспечения, а доведения непосредственно необходимых средств и до федеральных органов исполнительной власти, и до самих организаций, кто в этом занят. Ну и также заниматься всем комплексом вопросов: от цены топлива до соответствующих нюансов, связанных с посевным материалом", - обратился Мишустин к Патрушеву после доклада.
Глава Минсельхоза, в свою очередь, заверил, что ведомство внимательно следит за обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами, пока значительных проблем нет.
 
КабминМинсельхозМихаил МишустинДмитрий Патрушев
 
 
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