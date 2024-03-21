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ЦИК официально объявил Путина победителем выборов президента России - 21.03.2024, ПРАЙМ
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ЦИК официально объявил Путина победителем выборов президента России
ЦИК официально объявил Путина победителем выборов президента России - 21.03.2024, ПРАЙМ
ЦИК официально объявил Путина победителем выборов президента России
Президентом России избран Владимир Путин, Центризбирком принял соответствующее постановление. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:07+0300
2024-03-21T13:30+0300
выборы президента россии
владимир путин
россия
элла памфилова
цик
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президентом России избран Владимир Путин, Центризбирком принял соответствующее постановление. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Глава Центризбиркома в четверг, 21 марта, огласила проект постановления комиссии по результатам выборов, которые прошли в России 17 марта."Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала она.После принятия постановления прозвучал гимн России.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.Кроме того, выборы президента России впервые прошли на территории новых регионов. Так, после обработки всех бюллетеней, за Путина проголосовали в ДНР 95, 23 процента избирателей, в ЛНР - 94,12 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, а в Херсонской - 88,12 процента.
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владимир путин, россия, элла памфилова, цик
Выборы президента России, Владимир Путин, РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК
13:07 21.03.2024 (обновлено: 13:30 21.03.2024)
 
ЦИК официально объявил Путина победителем выборов президента России

Памфилова: по результатам выборов президентом Российской Федерации избран Путин

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами
Встреча В. Путина с доверенными лицами - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Президентом России избран Владимир Путин, Центризбирком принял соответствующее постановление. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Глава Центризбиркома в четверг, 21 марта, огласила проект постановления комиссии по результатам выборов, которые прошли в России 17 марта.
"Принято всеми членами Центральной избирательной комиссии единогласно. Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин", - сказала она.
После принятия постановления прозвучал гимн России.
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09:55
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
Кроме того, выборы президента России впервые прошли на территории новых регионов. Так, после обработки всех бюллетеней, за Путина проголосовали в ДНР 95, 23 процента избирателей, в ЛНР - 94,12 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, а в Херсонской - 88,12 процента.
 
Выборы президента РоссииВладимир ПутинРОССИЯЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
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