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Путин выступил с обращением после подведения ЦИК результатов выборов

Путин выступил с обращением после подведения ЦИК результатов выборов - 21.03.2024, ПРАЙМ

Путин выступил с обращением после подведения ЦИК результатов выборов

После обнародования Центризбиркомом официальных результатов президентских выборов в России глава государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:24+0300

2024-03-21T13:24+0300

2024-03-21T13:24+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. После обнародования Центризбиркомом официальных результатов президентских выборов в России глава государства Владимир Путин выступил с обращением к гражданам."Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем", - отметил президент в ходе своей речи. По словам Путина, президентские выборы показали, насколько дружна Россия, что она идет по избранному ей историческому пути, что она уверена в себе и своем будущем. Президент России заявил, что поддержка граждан чрезвычайно важна для него, важнее, чем победа. Он добавил, что голос каждого избирателя сыграл значительную роль на выборах, вне зависимости от того, за кого они его отдали."Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах", – поблагодарил глава государства избирателей. Помимо этого, он выразил свою благодарность членам избиркома в новых регионах, проявившим мужество и смелость.Кроме того, Путин пообещал выслушать и использовать все конструктивные предложения кандидатов, которые отклинулись у избирателей, а также сделать все, чтобы оправдать доверие россиян и реализовать все национальные проекты и программы.Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Уточняется, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.

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LIVE: Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах LIVE: Обращение Путина к гражданам России после победы на президентских выборах 2024-03-21T13:24+0300 true PT3M00S

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