https://1prime.ru/20240321/rosimuschestvo-846553672.html
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:24+0300
2024-03-21T16:24+0300
2024-03-21T16:24+0300
россия
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a82996d6327c895fe6b04064c3558e6.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной стоимости, сообщается на сайте Росимущества. "Росимущество планирует продажу обращенных в собственность Российской Федерации судов, в том числе рыболовного судна "Владивосток 2000". В настоящее время Росимущество осуществляет мероприятия по оценке рыночной стоимости рыболовного судна, информация о которой будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении. "Владивосток 2000" является крупнейшим в мире плавучим рыбным заводом, судно построено в 1980 году в японской Йокогаме, а сейчас пришвартовано в порту Владивосток, отметили в Росимуществе. Судно способно перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. Его длина составляет 228,6 метра, ширина - 32,2 метра, высота 19 метров, вместимость валовая - 49367 тонн, вместимость чистая - 14810 тонн, дедвейт 36484 тонны, мощность главных двигателей 10920 кВт, скорость 15 узлов, уточнили в ведомстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65ba7a84383aa4aa1f060bab01126b92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росимущество
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
Росимущество планирует продать крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной стоимости, сообщается на сайте Росимущества.
"Росимущество планирует продажу обращенных в собственность Российской Федерации судов, в том числе рыболовного судна "Владивосток 2000". В настоящее время Росимущество осуществляет мероприятия по оценке рыночной стоимости рыболовного судна, информация о которой будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.
"Владивосток 2000" является крупнейшим в мире плавучим рыбным заводом, судно построено в 1980 году в японской Йокогаме, а сейчас пришвартовано в порту Владивосток, отметили в Росимуществе. Судно способно перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. Его длина составляет 228,6 метра, ширина - 32,2 метра, высота 19 метров, вместимость валовая - 49367 тонн, вместимость чистая - 14810 тонн, дедвейт 36484 тонны, мощность главных двигателей 10920 кВт, скорость 15 узлов, уточнили в ведомстве.