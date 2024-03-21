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Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000" - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"
Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:24+0300
2024-03-21T16:24+0300
россия
росимущество
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной стоимости, сообщается на сайте Росимущества. "Росимущество планирует продажу обращенных в собственность Российской Федерации судов, в том числе рыболовного судна "Владивосток 2000". В настоящее время Росимущество осуществляет мероприятия по оценке рыночной стоимости рыболовного судна, информация о которой будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении. "Владивосток 2000" является крупнейшим в мире плавучим рыбным заводом, судно построено в 1980 году в японской Йокогаме, а сейчас пришвартовано в порту Владивосток, отметили в Росимуществе. Судно способно перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. Его длина составляет 228,6 метра, ширина - 32,2 метра, высота 19 метров, вместимость валовая - 49367 тонн, вместимость чистая - 14810 тонн, дедвейт 36484 тонны, мощность главных двигателей 10920 кВт, скорость 15 узлов, уточнили в ведомстве.
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россия, росимущество
РОССИЯ, Росимущество
16:24 21.03.2024
 
Росимущество продаст крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"

Росимущество планирует продать крупнейшее в мире судно-рыбозавод "Владивосток 2000"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Росимущества
Здание Росимущества - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Росимущество планирует продажу крупнейшего в мире рыболовного судна-завода "Владивосток 2000", в настоящий момент проводит мероприятия по оценке его рыночной стоимости, сообщается на сайте Росимущества.
"Росимущество планирует продажу обращенных в собственность Российской Федерации судов, в том числе рыболовного судна "Владивосток 2000". В настоящее время Росимущество осуществляет мероприятия по оценке рыночной стоимости рыболовного судна, информация о которой будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.
"Владивосток 2000" является крупнейшим в мире плавучим рыбным заводом, судно построено в 1980 году в японской Йокогаме, а сейчас пришвартовано в порту Владивосток, отметили в Росимуществе. Судно способно перерабатывать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. Его длина составляет 228,6 метра, ширина - 32,2 метра, высота 19 метров, вместимость валовая - 49367 тонн, вместимость чистая - 14810 тонн, дедвейт 36484 тонны, мощность главных двигателей 10920 кВт, скорость 15 узлов, уточнили в ведомстве.
 
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