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США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста - 21.03.2024, ПРАЙМ
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США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста
США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста - 21.03.2024, ПРАЙМ
США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста
Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:22+0300
2024-03-21T17:22+0300
политика
сша
цк компартии китая
китай
крымский мост
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования. Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранного лица, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с полуостровом Крым. За проект проголосовали 49 законодателей, против — один. Профильный комитет палаты представителей США одобрил проект санкций против центрального комитета коммунистической партии Китая (ЦК КПК).В поддержку инициативы проголосовали 28 законодателей, 22 высказались против. Проект предусматривает санкции против "каждого члена центрального комитета коммунистической партии Китая". Кроме того, санкции предлагается распространить на членов семей партийных руководителей.После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.
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сша, цк компартии китая, китай, крымский мост
Политика, США, ЦК Компартии Китая, КИТАЙ, Крымский мост
17:22 21.03.2024
 
США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста

Палата представителей США одобрила проект санкций за обслуживание Крымского моста

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования.
Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранного лица, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с полуостровом Крым.
За проект проголосовали 49 законодателей, против — один.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
США расширили список санкций против России
Вчера, 17:21
Профильный комитет палаты представителей США одобрил проект санкций против центрального комитета коммунистической партии Китая (ЦК КПК).
В поддержку инициативы проголосовали 28 законодателей, 22 высказались против. Проект предусматривает санкции против "каждого члена центрального комитета коммунистической партии Китая". Кроме того, санкции предлагается распространить на членов семей партийных руководителей.
После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.
 
ПолитикаСШАЦК Компартии КитаяКИТАЙКрымский мост
 
 
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