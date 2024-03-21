https://1prime.ru/20240321/sanktsii-ssha-846555958.html

США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста

США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста - 21.03.2024, ПРАЙМ

США одобрили проект санкций за обслуживание Крымского моста

Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:22+0300

2024-03-21T17:22+0300

2024-03-21T17:22+0300

политика

сша

цк компартии китая

китай

крымский мост

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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования. Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранного лица, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть России с полуостровом Крым. За проект проголосовали 49 законодателей, против — один. Профильный комитет палаты представителей США одобрил проект санкций против центрального комитета коммунистической партии Китая (ЦК КПК).В поддержку инициативы проголосовали 28 законодателей, 22 высказались против. Проект предусматривает санкции против "каждого члена центрального комитета коммунистической партии Китая". Кроме того, санкции предлагается распространить на членов семей партийных руководителей.После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.

https://1prime.ru/20240320/846522960.html

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сша, цк компартии китая, китай, крымский мост