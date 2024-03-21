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Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы

Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы - 21.03.2024, ПРАЙМ

Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы

Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T09:19+0300

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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сейчас пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В сообщении уточнили, чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю. -0-

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