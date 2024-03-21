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Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы
Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы - 21.03.2024, ПРАЙМ
Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы
Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:19+0300
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Сейчас пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В сообщении уточнили, чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю. -0-
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россия, сбп, новости
РОССИЯ, СБП, Новости
09:19 21.03.2024
 
Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы

Оплата по СБП заработала на речном транспорте Москвы в открытом тестовом режиме

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
%Логотип Системы быстрых платежей (СБП) - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме заработала на речном транспорте, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Сейчас пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе. Мы изучим все предложения и улучшим платежный сервис", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В сообщении уточнили, чтобы пройти через турникет, нужно оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы", сгенерировать QR-код и поднести к считывателю. -0-
 
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