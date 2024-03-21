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"Тупиковая ситуация". В США рассказали, что должен срочно сделать Киев - 21.03.2024, ПРАЙМ
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"Тупиковая ситуация". В США рассказали, что должен срочно сделать Киев
"Тупиковая ситуация". В США рассказали, что должен срочно сделать Киев - 21.03.2024, ПРАЙМ
"Тупиковая ситуация". В США рассказали, что должен срочно сделать Киев
Украине следует как можно скорее начать переговоры с Россией из-за ослабления финансовой поддержки со стороны США, пишет обозреватель издания The National... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T07:42+0300
2024-03-21T07:57+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украине следует как можно скорее начать переговоры с Россией из-за ослабления финансовой поддержки со стороны США, пишет обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс.По его словам, ВСУ не способны вернуть занятые российскими войсками территории. Последнее контрнаступление Украины провалилось, и будущие контрнаступления, вероятно, постигнет та же участь, прогнозирует автор."Проблему Украины усугубляет ограниченный характер поддержки со стороны Соединенных Штатов. На сегодняшний день США помогли поддержать сопротивление Украины, вложив почти 75 миллиардов долларов. Но поддержка США не может длиться вечно. В конечном итоге американские налогоплательщики и избранные должностные лица, которые их представляют, признают, что стратегических выгод от поддержки Украины практически не существует", — отметил Хасс.Когда придет осознание этого, следует ожидать, что американское финансирование конфликта иссякнет, и это окажет дальнейшее давление на Украину с требованием урегулирования, и это же будет ослаблять ее переговорную позицию, подчеркнул он."Продолжать финансировать тупиковую ситуацию в Украине было бы стратегически неразумно и безрассудно с финансовой точки зрения", — отметил Хасс, призвав США оказать давление на Киев, чтобы он добивался урегулирования.Поскольку все стороны, наиболее непосредственно вовлеченные в конфликт, имеют веские причины добиваться урегулирования, оно кажется наиболее вероятным завершением противостояния, заключил Хасс.
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сша, украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
07:42 21.03.2024 (обновлено: 07:57 21.03.2024)
 
"Тупиковая ситуация". В США рассказали, что должен срочно сделать Киев

NI: Украине нужно как можно скорее вступить в переговоры с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Украине следует как можно скорее начать переговоры с Россией из-за ослабления финансовой поддержки со стороны США, пишет обозреватель издания The National Interest Харрисон Касс.
По его словам, ВСУ не способны вернуть занятые российскими войсками территории. Последнее контрнаступление Украины провалилось, и будущие контрнаступления, вероятно, постигнет та же участь, прогнозирует автор.
"Проблему Украины усугубляет ограниченный характер поддержки со стороны Соединенных Штатов. На сегодняшний день США помогли поддержать сопротивление Украины, вложив почти 75 миллиардов долларов. Но поддержка США не может длиться вечно. В конечном итоге американские налогоплательщики и избранные должностные лица, которые их представляют, признают, что стратегических выгод от поддержки Украины практически не существует", — отметил Хасс.
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Когда придет осознание этого, следует ожидать, что американское финансирование конфликта иссякнет, и это окажет дальнейшее давление на Украину с требованием урегулирования, и это же будет ослаблять ее переговорную позицию, подчеркнул он.
"Продолжать финансировать тупиковую ситуацию в Украине было бы стратегически неразумно и безрассудно с финансовой точки зрения", — отметил Хасс, призвав США оказать давление на Киев, чтобы он добивался урегулирования.
Поскольку все стороны, наиболее непосредственно вовлеченные в конфликт, имеют веские причины добиваться урегулирования, оно кажется наиболее вероятным завершением противостояния, заключил Хасс.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
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