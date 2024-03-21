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Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины
Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:39+0300
2024-03-21T13:06+0300
украина
сша
вооружение
военная помощь украине
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren.“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО Patriot, и Алабаме, где производятся ракеты Javelin, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявлял ранее Джо Байден после того, как сенат США согласовал последний пакет помощи Киеву.Как сообщают авторы статьи, Украина нуждается в непрекращающемся потоке средств и вооружения, однако для Штатов это, в первую очередь, способ профинансировать модернизацию своего ВПК, где на текущий момент трудятся около 2,1 миллиона американцев.Так, по подсчетам, прикрываясь "альтруизмом", США смогли вложить миллиарды долларов в новые производственные предприятия, а также создать новые рабочие места. Более того, по словам авторов статьи, американскому руководству удается извлечь выгоду не только из вливаний в Украину: страны НАТО передали Киеву старое вооружение, после чего заменили его новым американским.
https://1prime.ru/20240321/ukraine-846538099.html
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украина, сша, вооружение, военная помощь украине
УКРАИНА, США, вооружение, военная помощь Украине
12:39 21.03.2024 (обновлено: 13:06 21.03.2024)
 
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины

Proletaren: 90% выделенных на Украину средств оседает в американском ВПК

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren.
“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО Patriot, и Алабаме, где производятся ракеты Javelin, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявлял ранее Джо Байден после того, как сенат США согласовал последний пакет помощи Киеву.
Флаг США
СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву
10:35
Как сообщают авторы статьи, Украина нуждается в непрекращающемся потоке средств и вооружения, однако для Штатов это, в первую очередь, способ профинансировать модернизацию своего ВПК, где на текущий момент трудятся около 2,1 миллиона американцев.
Так, по подсчетам, прикрываясь "альтруизмом", США смогли вложить миллиарды долларов в новые производственные предприятия, а также создать новые рабочие места. Более того, по словам авторов статьи, американскому руководству удается извлечь выгоду не только из вливаний в Украину: страны НАТО передали Киеву старое вооружение, после чего заменили его новым американским.
 
УКРАИНАСШАвооружениевоенная помощь Украине
 
 
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