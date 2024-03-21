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Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины
Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:39+0300
2024-03-21T12:39+0300
2024-03-21T13:06+0300
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сша
вооружение
военная помощь украине
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren.“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО Patriot, и Алабаме, где производятся ракеты Javelin, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявлял ранее Джо Байден после того, как сенат США согласовал последний пакет помощи Киеву.Как сообщают авторы статьи, Украина нуждается в непрекращающемся потоке средств и вооружения, однако для Штатов это, в первую очередь, способ профинансировать модернизацию своего ВПК, где на текущий момент трудятся около 2,1 миллиона американцев.Так, по подсчетам, прикрываясь "альтруизмом", США смогли вложить миллиарды долларов в новые производственные предприятия, а также создать новые рабочие места. Более того, по словам авторов статьи, американскому руководству удается извлечь выгоду не только из вливаний в Украину: страны НАТО передали Киеву старое вооружение, после чего заменили его новым американским.
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украина, сша, вооружение, военная помощь украине
УКРАИНА, США, вооружение, военная помощь Украине
Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины
Proletaren: 90% выделенных на Украину средств оседает в американском ВПК
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает
шведское издание Proletaren.
“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО Patriot, и Алабаме, где производятся ракеты Javelin, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявлял ранее Джо Байден после того, как сенат США согласовал последний пакет помощи Киеву.
СМИ назвали предполагаемую дату голосования за пакет помощи от США Киеву
Как сообщают авторы статьи, Украина нуждается в непрекращающемся потоке средств и вооружения, однако для Штатов это, в первую очередь, способ профинансировать модернизацию своего ВПК, где на текущий момент трудятся около 2,1 миллиона американцев.
Так, по подсчетам, прикрываясь "альтруизмом", США смогли вложить миллиарды долларов в новые производственные предприятия, а также создать новые рабочие места. Более того, по словам авторов статьи, американскому руководству удается извлечь выгоду не только из вливаний в Украину: страны НАТО передали Киеву старое вооружение, после чего заменили его новым американским.