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Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины

Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины - 21.03.2024, ПРАЙМ

Байден не скрывает. Оружейники в США набьют карманы золотом за счет Украины

Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:39+0300

2024-03-21T12:39+0300

2024-03-21T13:06+0300

украина

сша

вооружение

военная помощь украине

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Почти все средства, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в американском военно-промышленном комплексе, сообщает шведское издание Proletaren.“Хотя по закону военная техника отправляется на Украину, деньги будут тратиться здесь, в США — в том числе в Аризоне, где производятся ракеты ПВО Patriot, и Алабаме, где производятся ракеты Javelin, а также в Пенсильвании, Огайо и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды”, — заявлял ранее Джо Байден после того, как сенат США согласовал последний пакет помощи Киеву.Как сообщают авторы статьи, Украина нуждается в непрекращающемся потоке средств и вооружения, однако для Штатов это, в первую очередь, способ профинансировать модернизацию своего ВПК, где на текущий момент трудятся около 2,1 миллиона американцев.Так, по подсчетам, прикрываясь "альтруизмом", США смогли вложить миллиарды долларов в новые производственные предприятия, а также создать новые рабочие места. Более того, по словам авторов статьи, американскому руководству удается извлечь выгоду не только из вливаний в Украину: страны НАТО передали Киеву старое вооружение, после чего заменили его новым американским.

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украина, сша, вооружение, военная помощь украине