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В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна - 21.03.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна
В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна - 21.03.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна
Американским законодателям предстоит изучить и одобрить до пятницы вторую часть бюджета на 1 тысячу страниц, что не допустить возможной приостановки работы... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:24+0300
2024-03-21T15:24+0300
сша
бюджет сша
шатдаун
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Американским законодателям предстоит изучить и одобрить до пятницы вторую часть бюджета на 1 тысячу страниц, что не допустить возможной приостановки работы части федеральных ведомств. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочном. Теперь до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы. Комитет палаты представителей по ассигнованиям выложил документ по второй части бюджета и поправки к нему на 1 тыс страниц, проголосовать за который необходимо до пятницы. Республиканцы ранее неоднократно настаивали на том, что подобные законы требуют как минимум трех дней для изучения. Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута.
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сша, бюджет сша, шатдаун, конгресс сша
США, бюджет США, шатдаун, Конгресс США
15:24 21.03.2024
 
В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна

Конгрессу США предстоит за два дня изучить тысячу страниц бюджета, чтобы избежать шатдауна

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Американским законодателям предстоит изучить и одобрить до пятницы вторую часть бюджета на 1 тысячу страниц, что не допустить возможной приостановки работы части федеральных ведомств.
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочном. Теперь до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
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13:54
Комитет палаты представителей по ассигнованиям выложил документ по второй части бюджета и поправки к нему на 1 тыс страниц, проголосовать за который необходимо до пятницы. Республиканцы ранее неоднократно настаивали на том, что подобные законы требуют как минимум трех дней для изучения.
Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута.
 
СШАбюджет СШАшатдаунКонгресс США
 
 
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